'Most Beautiful Island': el sucio, incómodo y asfixiante sueño americano de una cineasta española

Los claroscuros del sueño americano han sido representados en la gran pantalla de las más diversas formas y a través de los más variopintos personajes en incontables ocasiones. Desde la 'Ciudadano Kane' de Orson Welles hasta 'El padrino' de Francis Ford Coppola, pasando por una 'American Beauty' cuyo Lester Burnham personificó al norteamericano de mediana edad del nuevo milenio con esperanzas de satisfacer sus anhelos, la lista se antoja interminable.

Resulta, cuanto menos, curioso, que en plenos tiempos de vacas flacas —por mucho que se empeñen, los efectos de la recesión siguen notándose—, varios cineastas españoles hayan saltado el charco para revelarnos una cara más oscura y abominable del american dream, siendo el último de ellos un Carles Torras a cuya estimable 'Callback' se une ahora esta pequeña, modesta y totalmente asfixiante 'Most Beautiful Island', capitaneada por una Ana Asensio que debuta en la dirección por todo lo alto.

Un debut imperfecto, pero igualmente impresionante

Encabezada por un texto que, a golpe de "basado en hechos reales", afirma la veracidad de los hechos que se verán a continuación, 'Most Beautiful Island' es una nueva y férrea demostración de que la pareja de baile compuesta por cine social y thriller —o terror— funciona a las mil maravillas. Especialmente cuando esconde tras sus fotogramasa las vivencias personales —o una dramatización de las mismas— de su máxima responsable, que en este caso ejerce de pluriempleada escribiendo, produciendo, interpretando y dirigiendo su obra con una solvencia más que notable.

A través de las ópticas de una cámara de Super 16mm, Asensio retrata la ciudad de Nueva York con la desasosegante suciedad propia del formato; trasladándonos a pie de calle junto a la protagonista del filme con un lenguaje casi guerrilla, cámara en mano, próximo y personal, que nos arrastra junto a Luciana en su descenso a los infiernos por los rincones más oscuros y sórdidos de la Gran Manzana. Todo ello cocinado a un fuego especialmente lento que revela una pericia para gestionar atmósferas y alimentar el suspense inusitada para una debutante.

Desde los primeros compases de 'Most Beautiful Island', su directora se vuelca en dar vida a su sufridora protagónica, perfilando sin prisa su personalidad y dejando que la conozcamos para, una vez llegados al giro que —obviamente transforma el sueño en pesadilla, suframos a flor de piel junto a ella. El problema es que, después de padecer el peso de una intriga que no te deja respirar durante la inmensa mayoría del metraje, la resolución a la misma se antoja un tanto abrupta, rebuscada y menos contundente de lo esperado, dejando una ligera sensación de frialdad una vez se da cierre al tercer acto de la cinta.

Durante el largo proceso de creación de la película, muchos apuntaron a que el guión de 'Most Beautiful Island' —de unas 20 páginas, según contaba la propia Asensio— no poseía el suficiente gancho y contenido como para dar lugar a un largometraje, pero que sería un cortometraje perfecto. A regañadientes, me veo obligado a dar cierto crédito a todos los que vertieron esa opinión, pudiendo verla reflejada en un último cuarto de hora que, por cuestiones de tono y contenido, da la sensación de pertenecer a un filme independiente del resto que funcionaría a las mil maravillas de forma individual, desvirtuando ligeramente el conjunto.

A pesar de este pequeño matiz, y de un —necesario y completamente justificado— ritmo pausado que no todo el mundo sabrá digerir sin impacientarse, 'Most Beautiful Island' es una carta de presentación inmejorable para la Ana Asensio directora. Uno de los filmes de género con sello español más relevantes de los últimos años; impactante, con una narrativa impecable y con una necesaria mirada tan íntima como incómoda a una no tan atractiva e idílica tierra de las oportunidades.