'Nacho' da lo que promete: un vibrante y desenfadado biopic sobre el actor porno que acierta al no tomarse en serio a sí mismo

El de 'Bosé' el pasado viernes no fue el único biopic de artista español que ha llegado algo más tarde de lo que se supone. En esta ocasión por cuestiones distintas al cerrar en nuestro país Lionsgate+, antes conocida como Starzplay, de la que esta era una serie original. Finalmente ha sido Atresplayer la que ha estrenado este domingo 'Nacho'.

Compuesta por ocho episodios, la miniserie nos cuenta la historia de Ignacio Jordà, más conocido por su nombre artístico de Nacho Vidal (Martiño Rivas) y cómo a principios de los 90, viéndose sin mucho futuro, se lanza a labrarse un nombre como artista de espectáculos para adultos... y el resto, como se suele decir, es historia.

Más allá de los 25 centímetros

Nacida en la factoría de Bambú, lo cual ya es indicativo del nivel de producción con el que nos vamos a encontrar, el guion capitaneado por Teresa Fernández-Valdés como showrunner apuesta por lo festivo y lo lúdico en lo que relata los años jóvenes de Nacho y estos inicios en una incipiente industria de la pornografía.

Ya viendo el tráiler da a entender que esta biografía va a ser bastante desenfadada y da, desde luego, lo que promete en ese sentido. Sin obviar ciertos dramas familiares (la depresión en la que cae su padre) o de amistades, 'Nacho' se muestra en todo momento desenfadada e incluso cómica a la hora de contar la historia del sujeto.

Su tono desenfadado no quiere decir que cuando le toque no arroje cierta gravedad a algunos de los temas más polémicos en la industria del porno. El encuentro con Rocco Siffredi en el cuarto episodio mete directamente el dedo en la llaga al hablar del consentimiento incluso cuando hay contratos de por medio. Qué forma parte de lo pactado y qué, directamente, es violación.

Como justo los episodios que nos han enviado a la prensa nos dejan justo en ese momento no sé si esto es un espejismo o si se abordará de nuevo otras polémicas en lo que vemos un punto de inflexión y de nuevo paso en la carrera de Nacho Vidal. Sin embargo, se ve como buenas intenciones a la hora de no quedarse en frivolidades.

Otro acierto que tiene la serie es su llamativo reparto. Tanto Rivas como Nacho como María de Nati como Sara parecen haber nacido para estos papeles. Además, pululando tenemos a Andrés Velencoso sorprendentemente bien Toni o un siempre divertido Edu Soto (que tiene una escena especialmente dolorosa, avisado quedáis).

En definitiva, 'Nacho' es un biopic que acierta sobremanera al no tomarse en serio a sí mismo. Es tan sugerente y sexual como lúdica y frenética en su ritmo y, por lo general, bastante pensada para un público que no quiera una radiografía intensiva de la industria pornográfica. Esto no es, por ejemplo, 'The Deuce' ni lo pretende.