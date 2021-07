'Los Simpson: La buena, el malo y Loki': un curioso crossover Marvel en Disney+ que queda por debajo del resto de cortometrajes de la serie

A pesar de los vaivenes en calidad de 'Los Simpson', reconozco que los "Casa del árbol del terror" han sabido mantener cierto nivel al permitir a los guionistas habituales darse al lado más fantasioso de la serie animada. Digo esto porque 'Los Simpson: La buena, el malo y Loki' ('The Simpsons: The Good, the Bart and the Loki'), el nuevo corto de Disney+, bien podría haber formado parte de la antología de Halloween.

Con tan solo seis minutos de duración, el cortometraje animado comienza con Odín desterrando (de nuevo) a Loki (doblado por Tom Hiddleston, por cierto), quien se ve aterrizando en el peor destino posible: Springfield. En el patio de la familia amarilla por antonomasia, para ser más concretos.

No voy a entrar en más detalles de trama primero porque son seis minutos de cortometraje y la mitad son escenas poscréditos. Segundo, porque realmente tampoco hay mucho que rascar debido a lo desaprovechado que está todo el crossover, que posee la profundidad y el desarrollo de un gag alargado.

Lo cual es una pena porque el trío de cortometrajes anteriores, protagonizados todos por Maggie eran, cuanto menos, simpáticos. Incluso el crossover con 'Star Wars' ('El despertar de la siesta') intentaba contar una pequeña historia. En 'La buena, el malo y Loki' la ausencia de todo atisbo de trama aboca al desastre.

Un crossover de naturaleza promocional que no aprovecha la riqueza de su universo

Es precisamente el tener como precedente el anterior corto lo que hace que, incluso considerando que estamos hablando de filmes promocionales (para decir "Hey, tenemos Star Wars/Marvel en Disney+"), el nivel de lo que nos ofrece David Silverman en la dirección, no termina de estar a la altura de lo que son capaces de ofrecernos aún hoy 'Los Simpson'.

Sí que hay ideas interesantes en estos seis minutos. Esto no deja de ser un crossover que se imagina qué pasaría si tal y cual universo se juntase aprovechando que se emite la serie del villano. Las tropelías de Loki en Springfield o esa formación de los Vengadores de Thor/Lisa bien merecen más atención, recordando ciertos crossovers locos como el de Amalgam de los años 90.

El caso es que hay ingredientes que podrían haber dado para trascender al homenaje y hacer algo más elaborado en cuanto a trama. Quizás sea por el tiempo disponible —tanto en cuanto a metraje como en cuanto al tiempo que han tenido para trabajar (para la última escena poscréditos tuvieron una semana para producirla por completo), haya ido demasiado en contra.

En definitiva, más allá de la curiosidad que puede despertar este crossover entre Marvel y Los Simpson, 'La buena, el malo y Loki' se queda por debajo de lo que nos estaba acostumbrando la serie a nivel de sus cortometrajes. Algo que podría pasar, y con perdón que hay algunos muy buenos, más por un fanfic que por algo de la serie oficial.

No sé si esto es lo que nos espera a partir de ahora. Al Jean, el mandamás de 'Los Simpson' (sin contar a Groening, claro) asegura que quieren seguir haciendo cortometrajes de este estilo. También, que van a intentar tomar más tiempo para pensar el siguiente. Ojalá que la siguiente vez tengamos algo más placentero.