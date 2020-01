'La voz más alta' atrapa mostrando los trapos sucios del periodismo: Russell Crowe lidera una de las series revelación de 2019

'La voz más alta' ('The Loudest Voice') es la serie que narra el ascenso y caída de Roger Ailes, el fundador y presidente del canal por cable norteamericano FOX News. Sus siete capítulos llegaron sin hacer mucho ruido a Movistar Series el pasado verano, y quizá por eso sus dos nominaciones a los pasados Globos de Oro nos sorprendieron a todos.

Fake news, acoso sexual y estrellas de Hollywood

Protagonizada por estrellas como Russell Crowe, Sienna Miller y Naomi Watts, este biopic optaba a mejor miniserie y a mejor actor en esa misma categoría. Finalmente solo se hizo con el premio Crowe, que está irreconocible en el papel de empresario sin escrúpulos tras una caracterización física conseguidísima. Eso sí, el actor australiano no pudo asistir a la ceremonia para recoger su galardón porque se encontraba colaborando con la extinción de los incendios que azotan su país.

El de Roger Ailes es, probablemente, el personaje más despreciable que Russell Crowe tiene en su currículum. El actor interpreta de manera impecable al mediático magnate, la cabeza pensante detrás de las primeras grandes fake news de este siglo y un hombre que utilizaba su poder para manipular a la sociedad, a la clase política... y abusar sexualmente de trabajadoras de la cadena.

Y es precisamente esto lo que le lleva de la cima del mundo al momento más bajo de su carrera y de su vida. La denuncia por acoso sexual de una de las presentadoras más famosas de su canal (a quien en la serie da vida Naomi Watts), además de la publicación del libro de Gabriel Sherman que da nombre a la serie, en el que se mencionan hasta seis testimonios de mujeres afirmando haber sufrido abusos por parte de Ailes, es lo que hizo que uno de los hombres más poderosos del mundo de la comunicación saliese para siempre de su despacho.

The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News--and Divided a Country Hoy en Amazon por 17,49€

Y que lo hiciese por la puerta de atrás... no sin antes echarse al bolsillo un suculento cheque de 40 millones de dólares. La serie nos muestra a un delirante Roger Ailes cuyo carácter, ya de por sí ególatra, conspiranoico y machista, se recrudece según van avanzando los capítulos.

Un hombre al que no le tiembla el pulso a la hora de publicar noticias falsas de los candidatos políticos que no gozan de su simpatía. Como el caso de Barack Obama, cuyo recorrido hacia la presidencia de los Estados Unidos intentó echar por tierra en no pocas ocasiones lanzando bulos a través de sus informativos y tertulias.

En el otro punto de la historia encontramos a su mujer, Beth, a quien da vida Sienna Miller. Pese a que Miller no es una de las actrices más prolíficas, hay que reconocer que detrás de todo ese maquillaje para hacerla parecer mayor y sumarle kilos, se esconde uno de sus mejores papeles hasta la fecha.

Beth, que tiene la misma mentalidad católica y conservadora que Roger, funciona como el eterno apoyo de su marido, y su historia paralela de ama de casa aburrida que se compra un periódico local con la intención de imponer la misma línea editorial que FOX News pero a pequeña escala, merecería su propio spin-off.

Y la cuarta mención la tiene el actor Simon McBurney, a quien conocerás si has visto 'Carnival Row'. Simon se mete como nadie en la piel de Rupert Murdoch, el propietario de la cadena (mejor dicho, de todo el conglomerado News Corporation, al que pertenecía FOX News) y jefe de Roger Ailes.

El parecido que ha conseguido con el personaje es asombroso, tanto que incluso asusta, pero a la aparición de Murdoch en la serie tiene una gran pega: la historia se centra exclusivamente en Ailes, cuando el escándalo de las escuchas de News of the World, que afectó directamente a Murdoch, tuvo mucha más repercusión y se produjo en la misma época.

Los juicios sucedieron unos años antes de que saltasen las denuncias contra Ailes. No es que haber obviado este suceso le reste credibilidad al otro, es que más bien, históricamente, hace que cojee un poco.

'La voz más alta', un plan ideal para maratón

Además de Lo que sí hay que reconocerle a 'La voz más alta' es que, en plena era del #MeToo, haya denunciado a través de la ficción, con actores y actrices de primera línea, un caso de abuso sexual de nuestra historia tan reciente y de esta magnitud. Hacerlo mundialmente conocido y, además, haber llegado a lo más alto en lo que a galardones televisivos se refiere, tiene mérito.

Un mérito que tiene detrás a productoras de la talla de Blumhouse y a veteranas directoras de series de éxito como Kari Skogland, responsable de varios capítulos de 'El cuento de la criada' ('The Handmaid's Tale').

'La voz más alta' es una serie que atrapa, tiene una entretenida trama en la que los buenos no son del todo buenos, y los malos son mucho peor aún de lo que parecen. Siete capítulos ideales para pegarse una maratón y acabarla el mismo día de empezarla. Y si ya las visto y te has quedado con ganas de mas, lo sentimos: no habrá segunda temporada.