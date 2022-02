‘Wellington Paranormal’: el desternillante spin-off original de ‘Lo que hacemos en las sombras’ que ha llegado a HBO Max por sorpresa

La serie ‘Lo que hacemos en las sombras’ (What We Do in the Shadows) se ha convertido en uno de los grandes éxitos de FX en Hulu, pero algo que muchos no saben es que en realidad es el segundo spin-off televisivo de la película del mismo nombre de Jemaine Clement y Taika Waititi de 2014. El primero en llegar fue ‘Wellington Paranormal’, que debutó en Nueva Zelanda en 2018 y ha llegado a HBO Max esta semana, con sus tres temporadas completas.

La serie tiene a dos grandes personajes principales, los torpes policías de Wellington O'Leary (Karen O'Leary) y el Agente Minogue (Mike Minogue), que ya aparecieron en la película original, donde eran hipnotizados por el Viago de Waititi para que ignoraran todas las acciones de los muertos vivientes. O'Leary, maestra de guardería, entró en la película de casualidad porque uno de los niños le dijo a su madre, actriz en el proyecto, que su profesora era muy graciosa, que debía acudir al casting. Una anécdota que habla mucho del tono de esta comedia.

‘Wellington Paranormal’ también tiene el mismo estilo estilo de falso documental que sus primas, con un equipo de cámaras que sigue a los dos oficiales a través de sus aventuras terroríficas con un monstruo de la semana que la convierte en una variación de ‘Expediente X’ que, como define Waititi, “tiene a sus propios Mulder y Scully, pero en un país en el que nunca pasa nada”. No es una comparación gratuita, ya que el formato se define perfectamente por el episodio ‘X-Cops’, el crossover de la serie de Chris Carter con el famoso reality televisivo en el que sonaba ‘Bad Boys’ en su intro.

Humor Kiwi y found footage

No es un concepto nuevo, y también se desarrolló en forma de comedia en la sangrienta ‘Death Valley’, aunque aquí el aspecto documental está improvisado a partir de cámaras de mano y metraje de dashcam, acercándose al estilo de la película pero con algo menos distancia con los personajes, con los cámaras reaccionando más a menudo frente a los eventos sobrenaturales que encuentran los policías.

El inicio de la serie tiene a los agentes O'Leary y Minogue en un caso de posesión demoníaca que inspira a su supervisor, el sargento. Maaka (Maaka Pohatu), para asignarlos a la unidad ultrasecreta del departamento encargada de investigar monstruos, extraterrestres y otras cosas raras que surgen en la noche. El cuartel general es un cuartucho en el que se desarrollan muchas de las secuencias más divertidas, en donde lo cutre, lo cotidiano y las soluciones de andar por casa se convierten en la norma.

‘Wellington Paranormal’ debutó en su tierra natal con expectativas más modestas que lo que se espera de ‘Lo que hacemos en las sombras’, cada temporada solo tiene seis episodios, con casos de demonios, extraterrestres, fantasmas, hombres lobo, zombis, masas devoradoras, cambiaformas, imitadores de miedos, grandes monstruos y, por supuesto, vampiros. Los dos agentes tienen siempre una reacción calmada e incrédula, demasiado inocentes como para reconocer el peligro en el que se encuentran hasta que es demasiado tarde.

Una comedia de terror redonda

La mayor parte de las veces sobreviven más por suerte ciega que por una habilidad real, pero esto no es casual, sino que refleja muy bien el carácter regional de la gente de Nueva Zelanda, con un humor muy particular lleno de costumbrismo pop solo al alcance de los más abiertos a su finísimo sentido del absurdo. El resultado es divertido, ligero y tontorrón, pero muy consciente de su sensibilidad seca, que hace que no sea tan hilarante como la otra serie, pero encuentra su forma discreta de ser muy divertida.

A su manera, la ignorancia de sus personajes Minogue y O'Leary genera una química especial, y Maaka Pohatu, como su supervisor, es el complemento ideal. Eso sí, incluso los menos acostumbrados a los acentos cerrados tendrá dificultades con algunos de los diálogos de ‘Wellington Paranormal’, incluso los nacidos en Gran Bretaña pueden confundir lo que dicen los personajes, particularmente la oficial O'Leary, con lo que tener subtítulos a mano aclara algunos de los chistes, que ya de por sí cuentan con un humor más excéntrico y abstracto que una comedia de terror estándar.

Como ‘Lo que hacemos en las sombras’, también ha alcanzado una tercera temporada que sigue igual de fresca, y hay una nueva en camino de forma inminente, por lo que la comedia de terror está de enhorabuena. A diferencia de ‘Ghosted’ o la muy decepcionante ‘Truth Seekers’, ‘Wellington Paranormal’ consigue ser fluida y genial aunque tenga una personalidad que no encaje con todas las sensibilidades, seguro que encaja si te gustan otras series como ‘Fantasmas’ o la película ‘Extra ordinario’ (2019).