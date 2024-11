Hoy en TV, una de las mejores películas de aventuras de los últimos 30 años. Un espectáculo épico que ganó 5 Óscar y convirtió en una estrella a su protagonista

El cine épico nos ha dejado multitud de grandes películas a lo largo de la historia del séptimo arte, pero es cierto que durante los últimos tiempos no se estila demasiado en Hollywood. Eso quizá cambie si 'Gladiator 2' arrasa y consigue un gran resultado en taquilla, pero ni siquiera por esas soy muy optimista al respecto. A su favor cuenta en el aval de que la primera entrega es una de las mejores películas de aventuras de los últimos 30 años.

Ganadora de 5 premios Óscar, incluyendo el reservado para la mejor película del año 2000, imponiéndose a títulos también muy populares como 'Traffic', 'Tigre y dragón', 'Erin Brockovich' o 'Chocolat', 'Gladiator' es un título de lo más especial. Por lo pronto, no son tantas las películas con la capacidad de llegar casi por igual a espectadores de cualquier tipo, ya que estamos ante un gran espectáculo que lo tiene prácticamente todo.

Inolvidable

Por lo pronto, 'Gladiator' convirtió a Russell Crowe en una estrella. Es cierto que su talento ya había quedado claro gracias a títulos como 'L.A. Confidential' y 'El dilema', pero aquí logró conectar con el público a otro nivel a través de una interpretación que rebosa carisma. Desde el primer momento llena la pantalla con su presencia cuando se encuentra combatiendo en Alemania, pero es que luego no deja de ir a más a medida que va dando pasos para completar su venganza.

Sin embargo, Ridley Scott no quiere hacer una película para el mero lucimiento del actor australiano -aunque él sea lo mejor de la función de forma innegable- y ofrece una visión moderna del peplum con una energía arrolladora. Eso es especialmente patente en las excelentes secuencias de combate, pero es que también sabe dar con el toque de lírica necesaria para conseguir un equilibrio clave para lo que mencionaba antes de llegar a todo tipo de público.

Eso sí, 'Gladiator' no es tan buena como muchos recuerdan, pues no me extrañaría que más de uno la tenga como su película favorita, ya que vuelta a ver hace poco quedan claras algunas torpezas de Scott -esos insertos de Richard Harris tienen un efecto extraño en la escena bélica del arranque de la película- y en el tramo central quizá da demasiadas vueltas sobre las mismas ideas.

Con todo, la magnética presencia de Crowe logra disimular esas debilidades, y es que además está rodeado de actores con mucho talento. Sí es verdad que ninguno tiene un personaje a la altura de su Máximo Décimo Meridio -Scott parece haber aprendido de ello para la segunda entrega, donde Denzel Washington brilla por encima del resto, incluso que el propio Paul Mescal-, pero sí que son complementos de lo más eficaces. Quizá por su recorrido posterior uno esperaría más de Joaquin Phoenix, pero consigue con creces que odiemos a su Cómodo, un personaje que estuvo a punto de abandonar en el último momento.

Esta noche se emite 'Gladiator' en Cuatro a partir de las 22:00, pero también tenéis la opción de verla en streaming a través de Amazon Prime Video, SkyShowtime o Filmin. Y si tenéis ganas de ir un paso más allá, podéis haceros con ella en formato físico para tener también acceso al montaje extendido. Por 14,99 euros la tenéis en blu-ray, mientas que la edición en UHD os costará 24,99 euros.

