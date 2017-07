¿Juanma Castaño por Nico Abad? Mediaset no tiene ni idea de cómo hacer que Deportes Cuatro deje de caer

En Mediaset aún deben estar arrepintiéndose de su decisión de separar a Los Manolos en Deportes Cuatro en septiembre de 2016. Es cierto que el espacio sigue funcionando más o menos bien, pero también que la competencia les ha ido ganando terreno desde que Nico Abad sustituyó a Manolo Lama como compañero de Manu Carreño. Conscientes de ello, están preparando una pequeña revolución que comienza con la marcha de Abad a Telecinco, pero la cosa se complica un poco en lo referente a su reemplazo.

Mediaset quiere que sea Juanma Castaño quien haga pareja con Carreño, pero el periodista asturiano no tiene muy claro qué eso sea lo mejor para su carrera. Acualmente está muy centrado en 'El Partidazo', espacio radiofónico de Cadena Cope, en el cual compite directamente contra Carreño y 'El Larguero' de la Ser. Lo curioso es que inicialmente la idea de Cope era que ambos colaborasen en 'El Partidazo', pero la cosa no salió adelante.

Por ahora, Castaño realiza esa función en Deportes Cuatro Fin de Semana y ese espacio va a verse afectado tome la decisión que tome. Si se va al equivalente de lunes a viernes, Pablo Pinto dará el salto desde Telecinco para ocupar su lugar. Si Castaño no acepta, sería su actual compañero Luis García quien se fuera para asumir el puesto actual de Abad. Lo único seguro en ambos escenarios es que Abad, antiguo presentador de 'Soy el que más sabe de televisión del mundo', va a pasar a Telecinco en cualquier caso y que Pinto pasa a Deporte Cuatro Fin de Semana.

Ahora todo depende de Castaño, aunque lo cierto es que esta pequeña revolución no deja de ser mover fichas de un sitio a otro esperando que así funcione mejor. No tengo yo muy claro que vayan a lograrlo, ya que Los Manolos podrían gustar más o menos, pero su química era inigualable, y además Josep Pedrerol no se va a dormir precisamente en sus laureles en La Sexta pase lo que pase finalmente. Aparte, Mediaset está dejando la sensación de que simplemente no saben que haber para evitar que la sangría de espectadores cese.

PD: Para complicarlo todo más, Carreño apartó a Castaño de la cobertura de Mediaset de la última Final de la Copa del Rey disputada entre el Barcelona y el Alavés, ya que la relación entre ambos hace tiempo que no pasa por su mejor momento...

Vía | Vertele