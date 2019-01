'A ciegas' tiene una buena razón para no enseñar al monstruo: hacía reír

Netflix ha logrado que 'A ciegas' ('Bird Box') se haya convertido en una de las películas más vistas y comentadas de las fiestas navideñas. El thriller realizado por Susanne Bier es el mayor éxito de Netflix al superar las 45 millones de reproducciones durante la primera semana de su estreno. Y como su directora no tiene la mentalidad comercial de Hollywood, muchos espectadores se han quedado con preguntas.

Recordemos que el film parte de un extraño fenómeno que está acabando con la población mundial; hay una "fuerza misteriosa" extendiéndose por el mundo, y si alguien la ve, se quita la vida como sea. La única solución es cubrirse los ojos. Así que una de las grandes incógnitas de 'A ciegas' es el aspecto del "monstruo". Nunca lo enseñan. Por si acaso no has visto aún la película, continuamos con el tema tras el siguiente párrafo, no mires que hay spoilers...

Cada vez que un personaje ve a esas criaturas invisibles, entra en trance, dice alguna cosa y se suicida; la imaginación del espectador hace el resto, y es un recurso poderoso. De hecho, cabría argumentar que la protagonista, Malorie (Sandra Bullock), no los ve así que el público tampoco debería hacerlo. Sin embargo, 'A ciegas' no mantiene un único punto de vista, también sigue a personajes que observan a esos seres...

Y de hecho, en un principio, había una escena donde se mostraban. Lo cuenta el guionista Eric Heisserer ('La llegada'): "Hubo un momento donde uno de los productores dijo: 'No, tienes que ver algo en algún punto'. Y me obligó a escribir básicamente una secuencia de pesadilla donde Malorie se encuentra uno en esa casa".

Así que Heisserer cumplió el encargo y crearon al monstruo para presentarlo al público. Pero cuando fueron a rodar, el resultado no era precisamente aterrador: "Me giré y ahí estaba. Me hacía reír. Sólo era un bebé largo y gordo", recuerda el guionista. Bullock tampoco quedó convencida: "Era un tío verde con una horrible cara de bebé".

Por su parte, Susanne Bier comenta: "Lo grabamos y empleamos mucha energía, pero cada vez que lo veía, pensaba: Esto no va a ser tenso. Va a ser divertido'. Al principio, Sandy decía 'No quiero verlo' porque pensaba que sería aterrador. Luego decía: 'No me lo enseñes porque me reiré'. Cada vez que lo miraba yo, era como: 'Mierda, eso es un film diferente'".

"Sean como sean esos seres, acceden a nuestro miedo más profundo. Eso es diferente de una persona a otra. Creo que al adoptar de repente una forma concreta para ilustrarlo, se vuelve débil. Aunque el concepto es realmente fuerte, al intentar ilustrarlo, casi carece de sentido. Habría sido la decisión equivocada", concluye la cineasta.

Lo único que se incluye en 'A ciegas' para darnos una idea de cómo son las criaturas son, simplemente, unos dibujos que expone el sorprendente personaje encarnado por Tom Hollander. Y opino que acertaron. Al menos en este caso. Si el monstruo no funciona, mejor esconderlo todo lo posible. Así lo hizo Spielberg con 'Tiburón' y hoy en día sigue impactando.