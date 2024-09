Aquella vez que David Fincher le dijo a Alfonso Cuarón que 'Gravity' era imposible de rodar... y James Cameron se vino arriba con la solución

El camino desde que se concibe una película hasta que se puede llevar a cabo es siempre largo y no está exento de escollos. Pese a que terminó siendo mundialmente aclamada, lo cierto es que 'Gravity' no lo tuvo fácil para salir adelante, e incluso David Fincher advirtió a su director de que no tenía la tecnología necesaria para conseguirlo.

"Desarrollamos nuestro propio método"

Aunque pueda parecer sencilla en comparación con otros blockbusters de ciencia ficción, 'Gravity' costó de sacar adelante por el tema tecnológico. Según explicó Alfonso Cuarón recientemente en una masterclass, la idea original de la película se le ocurrió cuando estaba intentando recuperarse del fracaso en taquilla que fue 'Hijos de los hombres'.

La cinta solo recaudó 70 millones (con un presupuesto de 76 millones), por lo que Cuarón se vio en la necesidad de buscar un nuevo proyecto que garantizara que "un estudio le extendiera un cheque", y "nada de mierdas artísticas". Junto a su hijo Jonás, desarrollaron la idea preliminar de 'Gravity' y la presentaron a Warner. Tras su negativa, consultaron con sus amigos directores que coincidieron en que la propuesta era demasiado ambiciosa:

"Fincher nos dijo que nos olvidáramos, que no había tecnología y que esperáramos 6 años. Y no se equivocaba. James Cameron nos explicó cómo podíamos hacerlo, pero era una película de 400 millones. Le contestamos que eso era algo que solo él podía hacer, y nos dio la razón. Así que desarrollamos nuestro propio método".

Finalmente, Cuarón y su director de fotografía, Emmanuel Lubezki, recurrieron a una tecnología conocida como The Volume (basada en el uso de LEDs) y también un poco de animación para poder recrear el espacio en cámara: "Desarrollamos la parte tecnológica de la película durante tres o cuatro años. Gracias a Dios que nuestro productor ejecutivo era muy friki".

Si bien el primer pase de prueba que hizo Warner de la película tuvo una reacción muy negativa por parte del público, el estudio respiró tranquilo tras la gran acogida de la película en el Festival de Venecia. A partir de ahí, todo fue en ascenso: no solo arrasó en los Oscars, sino que fue un éxito en taquilla y amasó más de 773 millones.

