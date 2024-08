Es la película de ciencia ficción más ingeniosa del año y está en streaming. Hora y media de tensión dentro de un podcast sobre una inquietante conspiración

Se ha estrenado en Filmin el muy interesante híbrido de ciencia ficción y terror ‘Monolith’ (2022), en la que Lily Sullivan cambia los deadites de ‘Posesión Infernal: el despertar’ por una conspiración alienígena contada a través de una sesión de grabación de podcast de investigación, que consigue pasar de los archivos de audio hasta el misterio cósmico dentro de un solo escenario.

Dirigida por Matt Vesely, este thriller ha destacado por su enfoque minimalista y su capacidad de rascar con cierta profundidad psicológica en una historia aparentemente contenida en un mismo espacio que puede tener consecuencias mundiales. Un tipo de narrativa arraigada en los archivos audiovisuales, analógicos o no, que vive una tendencia al alza que hemos visto desde la estupenda ‘Black Box’ (2021) a las investigaciones a través del tiempo de ‘Archive 81’(2021).

Radio monolito

Sullivan ofrece una buena interpretación metiéndose en la piel de una periodista caída en desgracia en busca de redención entre las turbias aguas de las teorías conspirativas y los medios digitales. La trama se complica cuando recibe una pista anónima sobre un misterioso ladrillo negro con propiedades sobrenaturales, que la conduce a una madriguera de conejo llena de intriga y suspense a fuego lento, pero extremadamente pulcra y convincente durante 90 minutos que mantienen siempre el interés.

Puede que la primera en atreverse a hacer algo así fuera la estupenda ‘Pontypool’, pero recientemente estamos viendo series como ‘Limetown’ que adaptan podcast narrados en los que lo que se ve no importa tanto como lo que se oye. ‘Monolith’ juega con la idea de conspiración global muy inspirada en las teselas de Toynbee, pero confina su investigación a un solo espacio, lo que va creando una sensación de claustrofobia en la que se cuece la paranoia de la protagonista.

Desparramando algunas ideas sobre la ética del periodismo y la influencia del podcasting en la percepción pública de los crímenes reales, el propio título de la película hace una referencia a ‘2001: Odisea en el espacio’ perpetuada en el misterio de los bloques de obsidiana, que podrían pertenecer al mismo universo e invitan a múltiples interpretaciones. Finalmente, los adoquines son el MacGuffin de un enigma que acaba siempre bordeando preocupaciones sociales actuales amplificadas por la tecnología, la viralidad y la idea de que la verdad parece que se construye a medida que se repite una misma idea.

Conspiraciones y realidad manipulable

Su tercer acto es el punto más cuestionable, por su resolución algo apresurada y un final ambiguo, que no molesta por su plantel de posibilidades abiertas. Sin embargo no logra estar del todo a la altura de lo que se ha ido construyendo, una mitología minuciosa capaz de ser trasladada a la pantalla como un misterio de ambiciones épicas que se ha logrado plantear a través de un desarrollo lleno de ingenio durante la hora y media anterior.

Sí que consigue el tramo final regalar un par de escenas terroríficas que destacan por su elegancia y que hacen que Matt Vesely sea un director a tener en cuenta gracias a una propuesta que pone de nuevo en valor el cine australiano de género actual. No es fácil destacar en un año de cine de género como este, en el que abundan los grandes éxitos como ‘Longlegs’, ‘La primera Profecía’ o ‘Alien: Romulus’, y quizá esta no se logre colar entre lo mejor del año, pero sí que al menos ofrece algo diferente.

‘Monolith’ toca, además, una zona del género bastante olvidada, que mezcla la ciencia ficción más paciente de forma inquietante, en una especie de reverso maligno de ‘La paradoja de Antares’ (2022) que funciona como hermana pequeña de la muy infravalorada ‘Something in the Dirt’ (2022). Las convenciones y posibilidades del cine indie se explotan al máximo gracias a sus ideas sobre comprensión de la verdad, la dinámica del periodismo y los medios digitales, planteando una idea mucho más terrorífica que la amenaza fantástica que acecha, que es nuestra capacidad para creer a ciegas un relato a base de pistas e ideas intangibles, archivos digitales y manipulables.

