Misterioso tráiler de ‘Something in the Dirt’: el esperado experimento de horror cósmico de los directores de 'Caballero Luna' y 'El infinito'

Uno de los equipos más frescos del cine fantástico, Justin Benson y Aaron Moorhead no deja de sacar películas originales, reflexivas y a menudo emotivas en ese terreno cinematográfico, en títulos como 'El infinito' (The Endless", 'Spring' y 'Resolution', todas que ellos mismos dirigen, escriben, ruedan, editan y protagonizan con frecuencia, tras haber probado con Marvel en 'Caballero Luna' pronto regresarán con 'Something in the Dirt' cuyo tráiler oficial acaba de salir.

Horror cósmico en cuarentena

'Something in the Dirt' se estrenó por primera vez en Sundance 2022 transcurre en un apartamento y fue rodada durante la cuarentena:

“Dos nuevos vecinos son testigos de lo que parece ser un evento sobrenatural en uno de sus apartamentos. Al principio aterrorizados, se dan cuenta de que documentar este fenómeno podría proporcionarles la vida que siempre han soñado”.

El dúo ha sido entrevistado en Entertaiment Weekly y han comentado sus intenciones con la película:

“Es una especie de carta de amor a Los Ángeles. Es un misterio, así que no queremos revelar demasiado. Pero... en general, la película trata sobre dos nuevos vecinos: uno de ellos acaba de mudarse a un apartamento... sucede algo que podría ser paranormal o de otro mundo. Y deciden explorarlo juntos. Es una reacción a, ‘¿Qué pasaría si hicieras 'Expediente X' hoy? ¿Como lo harias?'.también trata sobre los deberes morales de un escritor de ciencia ficción de hoy".

XYZ Films estrenará 'Something in the Dirt' en cines de Estados Unidos el 4 de noviembre, pero antes llegará a Sitges 2022. Sobre ella, continúan: