Esta estupenda película de ciencia ficción cyberpunk bebe de 'Ghost in the Shell' y 'Blade Runner', y la puedes ver en streaming

La ciencia ficción en el cine nos ha dado auténticas joyas, y una de las más recientes es también una de las mejores películas de animación de 2024: 'Mars Express' se estrenó de tapadillo en salas, pese a ser un interesante thriller futurista y cyberpunk. Ahora la podéis ver en Movistar Plus+.

El alma de la máquina

En el año 2200, Aline Ruby es una detective privada que se embarca junto a su compañero Carlos Rivera (quien en realidad murió hace cinco años, pero han restaurado su memoria en el cuerpo de un androide) en un viaje a Marte para encontrar a una estudiante de cibernética que puede tener la clave para resolver unos misteriosos asesinatos.

'Mars Express' es una película de animación francesa dirigida por Jérémie Périn, que debuta en el largometraje y también lo guioniza junto a Laurent Sarfati ('Mi vida no es una comedia romántica'). Tras pasar por festivales como Cannes o Annecy, se estrenó en cines franceses y estadounidenses en 2023, donde recaudó 1,3 millones de dólares (frente a los 9 millones de su presupuesto).

Sin embargo, en España pasó rápidamente por salas el pasado mes de mayo, para luego ir directa al streaming. Una verdadera lástima, porque se trata de una ambiciosa producción que hará las delicias de los fans acérrimos del género.

Desde un primer vistazo es innegable ver sus claras influencias en el anime: desde las adaptaciones del manga de 'Ghost in the Shell' (tanto la película de Mamoru Oshii, como la serie 'Stand Alone Complex') a 'Galaxy Express 999', pasando por 'Ergo Proxy', 'Akira' o 'Alita, ángel de combate'.

La película se inspira en la estética y la temática de la animación japonesa, así como en clásicos del cine de ciencia ficción como 'Blade Runner' (cuya adaptación a su vez ya estaba influenciada por varios títulos de animes ya citados).

Pese a todos estos referentes, la película encuentra su propio camino en este misterio neo-noir que puede presumir de factura técnica, con una animación espectacular que parece una mezcla entre rotoscopía, animación tradicional y técnicas de CGI.

Sus personajes principales, que en la versión original cuentan con las voces de Léa Drucker y Daniel Njo Lobé, son interesantes por su gama de grises y esas lagunas en su pasado que poco a poco vamos rellenando (o no) con la información que nos van dando (aunque, para mi gusto, te sueltan el pasado de Carlos pero luego no le dan ninguna conclusión).

Como toda buena historia de ciencia ficción, toca temas como dónde queda el ser humano frente a las nuevas tecnologías, o si de verdad sirve de algo ese progreso si las personas siguen siendo capaces de cometer actos atroces y de albergar los más oscuros sentimientos.

'Mars Express' es un relato nihilista y cyberpunk que, si bien no reinventa el género como tal, sí que reúne sus elementos con mucho gusto y sobre esos cimientos construye un interesante misterio sci-fi muy disfrutable, enmarcado en una animación que es un auténtico regalo para la vista.

