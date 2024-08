Adiós a Atsuko Tanaka. La inolvidable voz de Motoko Kusanagi en 'Ghost in the Shell' fallece a los 61 años

Atsuko Tanaka es más conocida por haber prestado su voz a Motoko Kusanagi en las películas y series de anime de 'Ghost in the Shell', pero la actriz de doblaje nos ha dado decenas de interpretaciones legendarias a lo largo de su carrera. Tristemente, nos toca despedirnos de ella, porque tal y como ha informado su hijo Tanaka ha fallecido a los 61 años el pasado 20 de agosto de 2024.

Mucho más que cyborgs

Hikaru Tanaka, también actor de voz, ha confirmado en un post de X (Twitter) que su madre falleció tras combatir una enfermedad desde hace aproximadamente un años. Aunque por respeto hacia ella no ha divulgado más información al respecto.

"Quiero agradecer mi más sincera gratitud hacia los fans que amaban a Atsuko Tanaka, y a la gente de la industria que cuidó de ella durante su vida", escribió Hikaru Tanaka. "Para seguir sus deseos, no revelaré el nombre de la enfermedad específica pero, incluyendo el año que vivió combatiendo esta enfermedad, creo que vivió una vida típica de un Tanaka. Seria, dignificada, y un poco juguetona. Estoy feliz de haber tenido una madre tan orgullosa".

"Por último, pero no menos importante, no olvidéis los trabajos en los que Atsuko Tanaka estuvo involucrada tan sinceramente, los personajes en los que vertió todo su amor, y la actriz de voz que es Atsuko Tanaka. Con amor, para una actriz respetada, y una madre amada".

Además de 'Ghost in the Shell', Tanaka también ha prestado su voz a un buen número de personajes inolvidables. Incluyendo a Lisa Lisa en 'JoJo's Bizarre Adventure', Hanami en 'Jujutsu Kaisen', Konan en 'Naruto Shippuden' o Coffee en 'Cowboy Bebop', entre muchos otros.

También era la voz de Bayonetta en la saga de videojuegos con el mismo nombre y la voz habitual en japonés de Nicole Kidman y Rachel Weisz, además de otras muchas estrellas de Hollywood. Recientemente pudimos oír su voz como Flamme en 'Frieren' y Omurasaki no Omae en 'Yatagarasu: The Raven Does Not Choose Its Master'.

En Espinof | Las mejores series de anime de 2024 (por ahora)

En Espinof | Los 27 mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming