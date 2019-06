Cancelan el nuevo proyecto de Max Landis tras ocho nuevas acusaciones de abuso

Pasó de niño prodigio a repelente, y del repelente al caprichoso. Y, por el momento, ha terminado en el de hombre acusado de abuso sexual. Bienvenidos al loco mundo de Max Landis.

Max Landis debutó escribiendo un aburrido episodio de 'Masters of Horror' al servicio de su padre, John Landis, responsable de algunas de nuestras películas favoritas pero también una persona de fuerte carácter que disfrutaba yendo al límite constantemente. El caso es que 'Deer Woman' no era muy interesante.

Poco más se supo del pequeño Landis hasta la irrupción de la estupenda 'Chronicle', una buena, buenísima película con la que entre todos endiosamos a un guionista que no terminó bien con su joven colega director, Josh Trank. Por si fuera poco, el director de la desafortunada 'Cuatro Fantásticos', acaba de añadir más leña al fuego:

I 100% believe every word of this article about Max. I banned him from visiting principal photography of Chronicle, and I haven't spoken to him since 2012. To read about the terror he's inflicted on so many women since then makes me sick to my stomach. Heartbroken beyond measure.