Netflix triunfa con 'Bright': 11 millones de espectadores en 3 días

Coincidiendo con el esperado estreno de la nueva temporada de 'Black Mirror', nos enteramos de los impresionantes datos de audiencia de la gran apuesta cinematográfica de Netflix en estas fechas, 'Bright'. La película dirigida por David Ayer ('Escuadrón Suicida') fue vista por 11 millones de suscriptores durante el primer fin de semana (viernes a domingo), según ha informado Nielsen.

Resulta inevitable pensar qué habría pasado si se hubiese estrenado en cines, TheWrap apunta que habría recaudado 98 millones de dólares, situándose en el nº1 de taquilla por delante de 'Star Wars: Los últimos jedi', pero es pura conjetura (y un poco clickbait) porque esos 11 millones de espectadores no hubieran ido al cine a ver 'Bright'. No hay riesgo cuando ves una película en casa sin pagar nada más; si no te gusta, pones otra cosa.

En todo caso, el dato es un triunfo para Netflix, que se gastó entre 90 y 100 millones de dólares en producir esta película, un auténtico blockbuster; de hecho ya han puesto en marcha una secuela y la intención es convertirla en su primera franquicia cinematográfica. Aunque lo habitual sería mantener al guionista, Max Landis, recientemente fue acusado de acoso y abuso sexual así que es muy posible que busquen a otro. Nadie le va a echar de menos, realmente.

Will Smith, Joel Edgerton (irreconocible como orco), Lucy Fry, Noomi Rapace y Edgar Ramirez, entre otros, protagonizan este peculiar thriller que mezcla los géneros de drama policial y épica fantástica, planteando una realidad alternativa donde los humanos conviven con criaturas mágicas. Ahora mismo, en RottenTomatoes tiene un 26% de aprobación y está siendo vapuleada por la crítica, pero parece que al público le está gustando la propuesta.

A mí me entretuvo, no es una gran película, desde luego, creo que su universo daba pie a crear algo más interesante, pero Ayer consigue que resulte espectacular y divertida con la ayuda del reparto. Especialmente me sorprendió la transformación de Edgerton, en todos los aspectos, no debe ser fácil dar vida a un orco policía con sus propios conflictos personales y raciales; logró que me creyera y me importara su personaje a pesar de toda la locura que le rodea.