Max Landis es acusado de acoso sexual tras el estreno de 'Bright'

El pasado viernes, la todopoderosa Netflix estrenó 'Bright', la nueva película de David Ayer tras 'Escuadrón Suicida' y por cuyo libreto se pagó la nada desdeñable cantidad de tres millones de dólares a su autor: un joven Max Landis —hijo de John Landis— de 32 años que, a lo largo del fin de semana, ha terminado sumándose a la lista negra hollywoodiense de acusados por abuso sexual.

Como es habitual, la plataforma de video on demand ha precalentado en redes sociales el lanzamiento de su última producción, publicando un tweet el día 22 recordando al mundo que su flamante filme acababa de salir del horno. La sorpresa llegó cuando, en una de las respuestas al mensaje, la actriz Anna Akana, que trabajó con Landis en el genial vídeo para YouTube 'Wrestling Isn’t Wrestling', acusó al guionista de 'Chronicle' o 'American Ultra' de ser "un psicópata que abusa y asalta sexualmente a mujeres".

Written by a psychopath who sexually abused and assaults women, right? Cool — Anna Akana (@AnnaAkana) 22 de diciembre de 2017

—"Hey, chicos. Se nos había olvidado mencionarlo, pero hemos hecho una película con Will Smith y sale en tres horas". —"Escrita por un psicópata que abusa sexualmente y asalta a mujeres, ¿verdad? Guay".

Pese a haber lanzado el dardo sin entrar en posteriores detalles, Akana y su contundente tweet dieron lugar a nuevas reacciones y a la aparición de voces que secundaron su acusación. Una de ellas fue la de Zoë Quinn, una artista y desarrolladora de videojuegos que inició un hilo en la red del pájaro azul afirmando en un tono satírico que los abusos de Landis son un secreto a voces en Hollyood, como podéis leer en la siguiente transcripción.

Sometimes men who commit sexual assault are talented screenwriters and their work comes with baggage.



other times, they’re Max Landis. — questionable rat currency (@UnburntWitch) 23 de diciembre de 2017

"Algunas veces, los hombres que cometen asalto sexual son guionistas con talento cuyo trabajo viene con extras. Otra veces son Max Landis."

Folks were mad that a Pepe Le Pew movie was being made because who needs a movie about a rapist skunk but at least it meant max landis could switch from cringe fiction to finally writing his autobiography and writing what he knows — questionable rat currency (@UnburntWitch) 23 de diciembre de 2017

"La gente se volvió loca porque una película de Pepe Le Pew porque, ¿quién necesita una película sobre una mofeta violadora? Pero, al menos, significó que Max Landis podría pasar al fin de la ficción y escribir su autobiografía y sobre lo que conoce".

It probably has been an open secret for so long because it’s hard to talk about the seriously fucked up shit he’s done when you say his name and everyone within earshot has to seek medical care from reflexively rolling their eyes so hard they sprain. you can’t control it. — questionable rat currency (@UnburntWitch) 23 de diciembre de 2017

"Ha sido un secreto a voces durante tanto tiempo, probablemente porque es complicado hablar sobre cosas las cosas tan jodidas que ha hecho cuando dices su nombre y todo el mundo que pueda escucharlo tiene que buscar atención médica para evitar que sus ojos se pongan en blanco de forma automática hasta el punto de que se hagan un esguince. No puede evitarse".

I’ve been holding in this shit for years as more friends have accrued “max landis stories” bc it wasn’t my place and him & his dad are powerful figures so naturally going against that is terrifying for survivors so I’m SO glad people are finding out what a piece of shit he is. — questionable rat currency (@UnburntWitch) 23 de diciembre de 2017

"He estado aguantando esta mierda durante años mientras más amigos han ido acumulando 'historias sobre Max Landis' porque no era mi problema y porque él y su padre son poderosos así que, naturalmente, ir en su contra es algo terrorífico para los supervivientes, así que, estoy MUY contenta de que la gente esté descubriendo el pedazo mierda que es".

I hope each one of his teeth break individually. — questionable rat currency (@UnburntWitch) 23 de diciembre de 2017

"Espero que cada uno de sus dientes se rompa individualmente".

I hope this means I don’t have to avoid more cool parties that I know he’s been invited to too because life is too short to deal with someone who is like if a gross uncle and cocaine had a baby and the baby was also a rapist — questionable rat currency (@UnburntWitch) 23 de diciembre de 2017

"Espero que esto signifique que no tenga que evitar más fiestas guays en las que sé que él está también invitado, porque la vida es muy corta para tener que tratar con alguien que parece el hijo de un tío desagradable y de la cocaína. Y, además, ese hijo es también un violador".

La relación de Max Landis con este tipo de conductas, como recalca Quinn, no es algo nuevo en la industria. Sin ir más lejos, a principios de esta misma semana, el creador de la serie 'Corporate' Jake Wiseman publicó un tweet que parecía apuntar directamente al guionista, en el que instaba a "ver la gran película de Netflix a punto de salir, escrita por ese puto psicópata que es una de las peores personas vivas".

Dicho mensaje obtuvo varias respuestas de lo más incendiarias, como la de Mike Drucker, escritor en 'The President Show', que contestó: "Jake, no tengo la más mínima idea de quién estás hablando, pero espero que no tenga un padre poderoso en Hollywood que encubra toda la mierda retorcida que ha hecho". Por su parte, la presentadora y cómica Siobhan Thompson añadió: "No se a quién te refieres, pero si es cierto, apuesto a que tiene VARIOS amigas que han sido asaltadas sexualmente por él".

Durante los últimos años, Landis ha protagonizado no pocos momentos controvertidos, vertiendo comentarios y opiniones de lo más delicadas sobre temas sexuales. Como muestra, os dejamos con un extracto de su polémica entrevista con Shelby Sells —ahora eliminada— en la que hablaba sobre el sexo en Hollywood mientras esperamos a ver cómo evoluciona la situación y si el guionista recoge el guante y se manifiesta al respecto.

"Las mujeres tan fáciles, no lo hacen porque crean que soy mono, lo hacen porque necesitan algún tipo de validación. Soy pequeño, pequeño pero exitoso, pero vista la escala, ¿vas a follarme sin motivo? No lo veo. No estoy en ese nivel. No soy una estrella del rock, no tengo un grupo, no vas a salir en mi vídeo. Lo único que puedes obtener de follar conmigo es follarme y, si lo haces, eres afortunada. Garantizo que ninguna las tías que lo han intentado conmigo quería hacerlo. Doy por hecho que hubiesen pasado un rato maravilloso, pero es raro. Ser soltero en Los Angeles es divertido de cojones y me encanta. El hecho de que todo el mundo aquí sea guapo es intenso y gratificante; que todo el mundo a tu alrededor sea un poco más guapo te pone de buen humor. No me siento mal o superficial por decirlo. También me atrae la ambición, y hay mucho de eso ahí fuera. Pero sí, ser soltero en L.A. es genial".

Vía | The Daily Beast