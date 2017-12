David Ayer responde a un crítico que opina que 'Bright' es la peor película de 2017

Ya podemos ver 'Bright', el primer blockbuster con el que Netflix pretende competir con Hollywood. Fichó a una estrella como Will Smith, al realizador de 'Escuadrón Suicida' y se gastó en torno a 90 millones de dólares en una película que ha sido definida como una mezcla entre 'Training Day' y 'El señor de los anillos'. Y justo antes de estrenarla anunció que ya está en marcha la secuela.

Esa noticia fue una respuesta de Netflix a las críticas, embargadas hasta la noche del miércoles; cuando se liberan tan cerca de la fecha del estreno suele ser una mala señal y, efectivamente, los comentarios están siendo muy negativos (a mi compañero Mikel tampoco le ha gustado). Un crítico ha llegado a decir que 'Bright' es "la peor película de 2017", recibiendo la inesperada respuesta del director, David Ayer:

This is going on my fridge. Highest compliment is a strong reaction either way. This is a f*cking epic review. It’s a big fun movie. You can sure string words together Mr. Erlich. I’d love to read any script you’ve written. — David Ayer (@DavidAyerMovies) 21 de diciembre de 2017

"Esto va a mi frigorífico. El mayor cumplido es una fuerte reacción, sea cual sea. Ésta es una reseña jodidamente épica. Es una gran película para divertirse. Está claro que puedes hilvanar palabras, Sr. Erlich. Me encantaría leer cualquier guion que hayas escrito."

La reacción de David Ayer me suena un poco contradictoria, hace ver que se toma la crítica con buen humor y normalidad, pero al mismo tiempo hace eso tan habitual de considerar al crítico como un cineasta frustrado y pide que le enseñe un guion suyo para poder valorarlo (como si fuera a ser justo y razonable después de que el otro haya hundido su trabajo). David Ehrlich no pica el anzuelo y responde con cortesía, recibiendo otro mensaje de Ayer donde se presenta a sí mismo como un cineasta controvertido:

you’re a good man, mr. Ayer. i'll be waiting with fresh eyes for whatever comes next. — david ehrlich (@davidehrlich) 21 de diciembre de 2017

"Eres un buen hombre, Sr. Ayer. Estaré esperando con un nuevos ojos cualquier cosa que venga después."

I really appreciate that. Every movie is a labor of love for me. I’ve never chased the audience, and I know my work can be polarizing. I’ve lived a crazy love and I guess my movies reflect that. https://t.co/YZBp2DwKlO — David Ayer (@DavidAyerMovies) 21 de diciembre de 2017

"Lo agradezco de verdad. Cada película es un trabajo de amor para mí. Nunca he perseguido al público, y sé que mi trabajo puede ser controvertido. He vivido un amor loco y supongo que mis películas reflejan eso."

Siempre es interesante comprobar las reacciones de los responsables de una película que ha sido machacada por la crítica, y parece que la tendencia actual es intentar dar la vuelta al veredicto y defender que siempre es positivo que una obra provoque una división de opiniones. Pero eso vale para trabajos como 'Madre!', 'Bright' está siguiendo el camino de 'Escuadrón Suicidida': no hay una verdadera división, la mayoría de opiniones son negativas.

Por su parte, Netflix ha usado Twitter para vender 'Bright' con sentido del humor, ojo a estos tuits:

DAVID AYER: I wanna make a buddy cop movie



THEM: ok



DA: Will Smith is one of the cops



THEM: k



DA: The other cop is a shy, magical orc



THEM: no that's crazy



EVERYONE AT NETFLIX: Hold my appletini#BRIGHTMovie — Netflix US (@netflix) 20 de diciembre de 2017

David Ayer: Quiero hacer una película de colegas policías.

Ellos: Ok.

DA: Will Smith es uno de los polis.

Ellos: Ok.

DA: El otro poli es un tímico orco mágico.

Ellos: No, eso es una locura.

Todo el mundo en Netflix: Aguanta mi Appletini.

Hey guys, totally forgot to mention this until right now, but we made a Will Smith movie and it’s coming out in 3 hours @BrightNetflix — Netflix US (@netflix) 22 de diciembre de 2017

Hey tíos, olvidamos totalmente mencionar esto hasta ahora mismo, pero hicimos una película de Will Smith y se estrena en 3 horas.

I heard it was worse than A Christmas Prince — J (@TinyLittleLatte) 22 de diciembre de 2017

"He oído que es peor que 'Un príncipe de Navidad'.

it's extremely unfair to compare other movies to A Christmas Prince, which is the greatest film of the modern era — Netflix US (@netflix) 22 de diciembre de 2017

"Es extremadamente injusto comparar otras películas con 'Un príncipe de Navidad', que es el film más grande de la era moderna."

(ojo al mensaje de Will Smith en el minuto 0:53)

'Bright' es una película fantástica y de acción ambientada en un presente alternativo donde humanos, orcos, duendes y hadas llevan conviviendo desde tiempos inmemoriales. En una noche de patrulla, dos policías de orígenes muy distintos, Ward (Will Smith) y Jakoby (Joel Edgerton), se encuentran con una fuerza maligna que cambiará el futuro y el mundo que conocen...