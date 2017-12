"Te mataré, no creas que no soy capaz': Salma Hayek relata su terrible experiencia con Harvey Weinstein

Las acusaciones contra Harvey Weinstein no dejan de acumularse. El que fuera uno de los productores más importantes de Hollywood es ahora conocido casi exclusivamente por los múltiples escándalos sexuales de los que ha sido protagonista. Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie o Rose McGowan son solamente algunas de las que habían alzado la voz contra él. Ahora ha sido Salma Hayek la que ha confesado que Weinstein también fue su monstruo.

Hayek estaba dando sus primeros pasos en Hollywood cuando quiso hacer una película sobre Frida Kahlo, pero el proyecto quedó paralizado, siendo entonces cuando contactó con Weinstein para ver si así lograba sacarla adelante. Para su sorpresa, él aceptó y así iniciaron una aventura juntos que no esperaba que acabase siendo tan desagradable, llegando a pensar ahora que quizá fue su amistad con Robert Rodriguez, Quentin Tarantino o George Clooney lo que la salvó de ser violada:

Él había validado mis últimos 14 años de vida. Se había arriesgado conmigo, una don nadie. Había dicho que sí. Lo que no sabía entonces es que entonces sería mi momento de decir que no. No a ducharme con él. No a dejar que me viera duchándome. No a dejar que un amigo desnudo suyo me diera un masaje. No a dejar que me hiciera sexo oral. No a desnudarme con otra mujer. No, no, no, no, no… Y con cada rechazo llegaba la rabia maquiavélica de Harvey. No creo que odie algo más que la palabra no.