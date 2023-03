Cataclismo en 'Star Wars': dos proyectos se cancelan... pero la película de Taika Waititi continúa en marcha

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Patty Jenkins llevaba años tras hacer su 'Rogue Squadron': a finales de 2020, la directora de 'Wonder woman' habló sobre el enfoque que quería darle a su película y cómo estaban trabajando ya en el guion. Pero los años han pasado y ahora Disney la ha metido en un cajón, según Variety. Vamos, que Jenkins se va a quedar, a priori, sin su obra de pilotos estelares, algo que ella misma intuía: en diciembre ya comentó que "No sabía si se haría o no". No es la única a la que Disney ha dado carpetazo.

Menos proyectos, más sables láser

En Disney están viendo los vientos de cambio y están intentando adaptarse como pueden: la táctica de dar mucho y atosigar al espectador con Marvel y 'Star wars' no ha funcionado tan bien como ellos creían y ahora llega el momento de intentar que el espectador consiga echar las franquicias de menos. En la superheroica, las series se espaciarán más de lo que esperaban, y en el caso de la saga galáctica... toca tirar de tijera.

Y del tijeretazo no se ha librado ni el mismísimo Kevin Feige, que en septiembre de 2019 salió a la luz como uno de los nuevos autores de 'Star wars' en cine. Michael Waldron, el guionista de 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', se encargó del guion en mayo de 2022, y comentó que no sería una secuela, una precuela ni nada parecido: pura libertad. Pero las responsabilidades de Feige con Marvel hacen que, de momento, su proyecto haya desaparecido también, al menos hasta que se libere de las ataduras superheroicas.

Pasa algo parecido con Rian Johnson: Lucasfilm quiere que haga su trilogía, pero él está muy liado con 'Puñales por la espalda' y 'Poker face'. Quizá en el futuro, pero de momento no va a ocurrir. ¿Con qué nos deja esto entonces? Con un hueco, en diciembre de 2025, para la película de un director tan amado como odiado: Taika Waititi ('Thor: Love and Thunder', 'Jojo Rabbit'), que aparentemente también quiere protagonizarla. ¿Demasiada sobredosis de Taika para 'Star Wars'?

Aunque no es oficial, parece ser que Lucasfilm también le ha pedido una película al oscarizado director de documentales Sharmeen Obaid-Chinoy, que ya dirigió un par de episodios de 'Ms Marvel'. Si no os emociona demasiado, quizá lo haga saber que Damon Lindelof ('Perdidos', 'Watchmen') y Justin Britt-Gibson ('Counterpart'). El 7 de abril se celebrará la Star Wars Celebration en Londres, y es posible que allí sepamos un poco más sobre este maremoto de otra galaxia.