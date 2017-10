David Fincher explica por qué 'Mindhunter' es diferente y la lección que aprendió de 'Zodiac'

Sin duda, 'Mindhunter' es uno de los estrenos de la temporada y es que la nueva serie de Netflix supone descubrir nuevo material del genial David Fincher. El realizador, cuyo última película es 'Perdida' ('Gone Girl', 2014), regresa a la televisión tras dirigir los primeros episodios de 'House of Cards' con un drama criminal que explora la mente de los asesinos en serie.

'Mindhunter' se basa en el libro de no ficción 'Mind Hunter: Inside The FBI’s Elite Serial Crime Unit' escrito por Mark Olshaker y John E. Douglas. La serie está ambientada en 1979 y parte del interés del FBI por la psicología criminal, centrándose en dos detectives que entrevistan a asesinos en serie para intentar entender su lógica y aplicarla en casos sin resolver. Aunque ya se intuye, Fincher ha explicado en qué se diferencia 'Mindhunter' de otras series sobre criminales.

El director aclara que parte de su interés en el proyecto vino de su deseo por desmitificar la exagerada figura del asesino en serie. Algo a lo que él mismo ha ayudado con dos obras maestras, 'Seven' y 'Zodiac'. Según Fincher, su intención ha sido alejarse de "súper-genios" como Hannibal Lecter (dice que le recuerdan a "El Coyote", de los dibujos animados de Warner) y explorar la diferencia entre el cazador y la víctima. Sus declaraciones:

"No quiero hablar sobre el 'gourmet', ya sabes, el experto en ópera; para mí ésta es gente muy triste que ha crecido bajo horrendas circunstancias. Esto no es para exagerar cuánta empatía o simpatía deberíamos tener por ellos, sino sólo un simple hecho... Hemos visto mucho de esta clase de arrogancia culta, de que hay una línea muy fina que separa a los cazadores de los cazados. Y pensé que era hora de abandonar eso, realmente, la razón por la que estamos fascinados con ellos es porque no somos como ellos en absoluto. Son incomprensibles."