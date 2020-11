"El diálogo en ruso dura el doble que en castellano y ahí nos acojonamos un poco". Sergio Sarria ('Nasdrovia')

Miguel Esteban, Luismi Pérez y Sergio Sarria ('Capítulo 0', 'El intermedio', 'Malaka') llevan mucho tiempo en esto de la comedia. En magazines, programas de sketches o componiendo música. Conocen los mecanismos de la risa mejor que nadie y 'Nasdrovia' es la culminación de un nuevo estilo. No podía dejar la ocasión de hacer una quedada virtual con esta gente loca.

La gente de la guasa

Hablando un rato largo sobre lo que ofrece su nueva locura, otro excelente producto de Movistar+ y The Media Pro Studios, dos casas donde cada vez se hacen mejor las cosas, charlé con los creadores de la serie sobre cómics, producciones ambiciosas y milagros interpretativos.

Porque 'Nasdrovia' tiene mucho de miniserie comiquera para adultos en forma de thriller y comedia negra costumbrista y macarra que hoy estrena sus dos últimos episodios.

Lusimi Pérez (LP): "'Vértigo' venía con 'Swamp Thing', 'Sandman', la 'Doom Patrol' de Morrison... todos esos ingleses locos crean un nuevo mainstream. Entonces DC ve un mercado ahí y crea una línea de cómics para adultos dentro de los códigos de los superhéroes. Y creo que algo así está pasando ahora en la tele. Que medios normalmente más conservadores estén apostando por cosas tan radicales para nosotros es una gran suerte".

Sobre la libertad creativa actual y el buen momento de la ficción nacional, los tres lo tienen claro. Y es que Movistar está ofreciendo unos originales que hasta hace cuatro días eran imposibles. Títulos como 'Antidisturbios', 'Mira lo que has hecho', 'Vergüenza' o 'Vida perfecta' así lo demuestran.

LP: "En Movistar gustó mucho la idea y nos dieron total libertad. De hecho en cierta medida ellos también son bastante creadores. Sin ir más lejos, la idea de que la protagonista fuese Edurne es suya. Y con The Mediapro Studio exactamente igual. Nos dieron todas las facilidades para llegar hasta el final. La llegada de Marc Vigil y el trabajo de casting de Luis San Narciso y Tonucha Vidal son indispensables en una serie como 'Nasdrovia'.

Miguel Esteban (ME): "En España hemos estado bastante huérfanos de comedia. Ahora hay más oferta que nunca y se deja trabajar con más libertad que antes. Ahora nos dejan crear de cero y hacer algo distinto de la comedia clásica española que busque lo comercial por encima de todo".

Sergio Sarria (SS): "La conexión directa con el cómic no está buscada como tal, pero las cosas que leemos o vemos, lo que nos gusta, está siempre ahí dentro de nuestras cabezas todo el tiempo. Pero ahora que lo dices ahí están cosas como 'The End of the F***ing World', que es algo que nos mola porque está ahí conjugando la comedia con el thriller".

ME: "Esa libertad que tienen los creadores ahora también la tienen los productores ejecutivos y la están aprovechando. Antonio Trashorras ahora está en HBO, imagina lo que puede hacer ahí si le dejan trabajar. Toda esta gente tiene mucho cómic underground como referencia, en cuanto se abra la veda, empezarán a llegar cosas alucinantes".

A pesar de contar con nuevas producciones con un montón de ideas innovadoras, llega 'Nasdrovia' y tampoco se parece a nada que hayamos visto antes. La serie adapta la novela de Sarria, 'El hombre que odiaba a Paulo Coelho', y nos llevamos una sorpresa al hablar de la adaptación de la misma.

SS: "Esto nos hace mucha gracia, pero la novela ya estuvo pensada como serie antes de convertirse en libro. En su día conocí a Susana Herreras, pero en aquel momento no terminó de cuajar con la reestructuración de Canal+. La idea de hacer la novela salió del fracaso de no poder vender la serie".

"Hemos cambiado mucho de la novela. Desde el momento en que nos ponemos con el piloto nos apetecía tirar por otro lado. Respetando el universo, pero transitando por caminos diferentes. Tener a Lusimi y a Miguel cerca es una ventaja. Y además luego llegó Marc para dirigir la serie, (salvo un episodio de Miguel Esteban). Gracias a su trabajo, joder, los rusos aquí vuelan. Edurne igual. Todos hemos encajado muy guay".

LP: "Sergio nos integró a nosotros. Entraron Susana y Rafa y luego llegó Marc. Y todos nos integramos muy fácil. De hecho la segunda temporada la estamos escribiendo con él. Y en esto creemos a muerte todos nosotros, en la autoría de una serie como parte de un trabajo en equipo. Marc le dio una visión cinematográfica a nuestro texto".

Y eso es cierto. 'Nasdrovia' es una serie de puesta en escena, pero también de personajes y de metanarrativa. Está llena de ideas rompedoras. Siempre hay algo que aporta.

ME: "Marc potenció lo que teníamos en mente. Todo el mundo lo tenía claro y todo el mundo ha sumado"

SS: "La dirección de arte. El diseño del restaurante. Ese trabajo te vuela la cabeza, te metes dentro con el trabajo de Jorge de Soto".

Tengo que preguntarles por el idioma ruso, por la cantidad de minutos que hay en ese idioma y por si esa característica condiciona algo a la hora de escribir la serie.

SS: "Hay una cosa que no sabíamos y que no nos condicionó pero que sí nos sorprendió. Nosotros lo escribimos en español y entre paréntesis se lee (hablan en ruso). Pero al escucharlo en escena resulta que el diálogo en ruso dura el doble que en castellano. Así que hubo un momento ahí de acojonarnos un poco. Pero en Movistar lo veían claro, veían que tenía que ser así".

LP: "Entre eso y que no sabes por dónde van, acojona, sí. Pero ver que ellos hablan entre ellos en ruso es gratificante, habría sido muy jodido no hacerlo de ese modo".

ME: "Estamos rompiendo herencias anticuadas, como lo de verlo todo doblado. Por eso en una serie española tener tantos minutos en ruso es algo natural. No nos daban miedo los subtítulos".

Veteranos los tres, me intereso por cómo se reparten el trabajo a la hora de escribir una serie tan compleja.

SS: "Lo hacemos de forma bastante equitativa. Escaleta entre los tres y nos repartimos las secuencias entre los tres".

ME: "Básicamente es meter las manos en lo que han hecho los demás. Ponernos notitas unos a otros con el gran mapa de tramas siempre presente".

LP: "Cada uno escribe las escenas en solitario y tras las notas nos juntamos y lo escribimos todos"

ME: "Hay una parte de dialogar y escaletar que yo creo que hay que hacer en solitario. Luego la pones en conjunto y lo trabajas con los demás. Yo no sé dialogar con más gente. Lo hago con Joaquín y con Ernesto (Reyes y Sevilla, en 'Capítulo 0') porque es su forma de trabajar, pero me cuesta mucho".

'Nasdrovia' puede no resultar plato de todos los gustos. Es una serie con momentos realmente crudos que pueden impactar en algunos espectadores.

ME: "Hemos ido introduciendo los detalles más locos de una manera muy prudente".

SS: "Cuanto tu planteas ideas locas en un mapa de tramas es jodido leerlo, venderlo. Ya en un guión es diferente, pero si no es un riesgo".

LP: "Es peligroso vender ideas en plan "qué te parece si tal", porque probablemente te digan que no. Si lo escribes, lo desarrollas y lo pasas ya integrado, es mucho más fácil".

No puedo dejar la llamada sin preguntar por el magnífico personaje de Boris, interpretado por Anton Yakovlev y auténtica revelación de la serie.

ME: "Eso es un triple salto mortal. Él llegó aquí sin hablar inglés ni español".

LP: "Y se fue igual".

ME: "Aprendió los diálogos fonéticamente. Todos se comunicaban en inglés pero él solo habla francés y en el set nadie lo hablaba. Para él era como estar en otro planeta rodeado de alienígenas".

LP: "Pero es que él también es como de otro planeta. En la secuencia de karaoke nos propuso otra canción para cantar en francés, pero no había versión. Ese día hizo la canción entera delante de todo el equipo, bailando y todo. Porque el tío es bailarín. Flipamos todos".

SS: "Actuar en un idioma que no entiendes, darle la intensidad correcta a tu interpretación, eso es muy loco. Ha hecho un trabajo increíble".