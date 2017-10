Fallece el director italiano Umberto Lenzi, maestro del giallo y el subgénero caníbal

El director, escritor y guionista italiano Umberto Lenzi, falleció hoy a los 86 años en un hospital romano de Grassi de Ostia (oeste de la capital), según los medios locales.Admirado internacionalmente por su etapa de cine de género, cineastas como Quentin Tarantino le han reivindicado por su contribución al cine policíaco, giallo y de terror, con más de sesenta películas rodadas entre los años sesenta y noventa.

Apasionado del mundo del celuloide, fue autor de grandes títulos a lo largo de su carrera profesional, como 'Siete orquídeas manchadas de rojo' (Sette orchidee macchiate di rosso, 1972), 'Spasmo' (1974) o 'La invasión de los zombies atómicos' (Incubo sulla città contaminata. 1980), la película que Tarantino y Robert Rodríguez tomaron como punto de partida para 'Grindhouse' (2007), inspirando especialmente su segmento 'Planet terror'

Nacido en Massa Marittima, en la provincia de Grosseto (centro), en 1931, se formó en cinematografía en Roma y debutó en la dirección en 1961 con el filme 'Le avventure di Mary Read'. Dedicó su vida al cine y no cesó en su empeño por experimentar continuamente con su lenguajes. En la década de los sesenta dirigió películas como 'Sandokan, el magnífico' (Sandokan la tigre di Mompracem, 1963) o 'Los piratas de Malasia' (I pirati della Malesia, 1964), y ya a principios de los setenta 'Un lugar ideal para matar' (Un posto ideale per uccidere, 1971), 'El ojo en la oscuridad' (Gatti rossi in un labirinto di vetro, 1975).

Destacó, sobretodo con su visión del género poliziesco 'Milano odia: la polizia non può sparare' (1974), 'Roma a mano armata' (1976) o 'Nápoles violenta' (Napoli violenta, 1976) todo un éxito que revolucionó las taquillas el fin de semana de su estreno. A finales de los setenta e inicios de los ochenta, decidió cambiar de nuevo y adaptarse al género de terror. Creando su famosa trilogía caníbal, en la que destaca 'Caníbal Feroz' (Cannibal ferox, 1981).

En 2008, obtuvo el premio Nosferatu que otorga Brigadoon, el espacio de culto del Festival de cine de Sitges, en homenaje a su carrera.