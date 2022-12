"Un gilipollas con el que trabajaba se ha inventado un montón de mentiras": los guionistas de 'The Witcher' defienden su serie de los ataques

Vaya año para 'The Witcher', ¿eh? Lo que empezó como un paseo glorioso por el Continente hace unos años se ha convertido en un camino pedregoso e intransitable. Primero fue la despedida de Henry Cavill, sustituido por Liam Hemsworth. Después, el creciente enfado de los fans con las libertades que se tomaron en la temporada 2.

Finalmente, Beau DeMayo, un antiguo guionista de la serie, afirmó que, entre los creadores, todos se tomaban a broma el material original. Los fans, ya mosqueados con la producción de Netflix, han decidido seguir esta narrativa (porque les conviene) y no hay nada que puedan hacer los guionistas actuales para evadirla... por más que lo intenten.

Toss a hate to your Netflix

No son pocos los que han intentado cerrar filas en torno a Lauren S. Hissrich, la showrunner, pero quizá el más directo ha sido Matthew D'Ambrosio, que tras compartir parte de su trabajo en Twitter recibió todo tipo de críticas e insultos por parte de la base de fans.

Es muy guay y divertido intentar hablar de lo mucho que adoras tu trabajo y después tener respuestas como estas porque un gilipollas con el que solías trabajar se ha inventado un montón de mentiras para los fans tratando de cubrir que fue despedido por ser un gilipollas, y ahora esa es la narrativa. Es una mierda ver que el trabajo duro se tambalea por una narrativa de mierda. Jugué a los juegos antes de leer los libros Y ENTONCES tuve la oportunidad de trabajar en el tipo de serie en la que siempre he querido estar. ¿Y sabéis qué? ¡Sigue siendo un trabajo de ensueño!

Javier Grillo-Marxuach ha sido más estiloso afirmando que "Lauren es una de las mejores showrunners que he conocido, los escritores están entre los más dedicados y comprensivos, la temporada 3 tiene el mejor trabajo de Cavill (y nuestro), ¡y lo que viene después hará explotar la cabeza de la gente!". Después, comenta a un usuario que "los rumores son falsos, estuve ahí cada día en la temporada 3 y experimenté un lugar de trabajo genial, sin ningún odio por el material original".

Finalmente, Troy Dangerfield, otro de los encargados del guion de 'The Witcher', ha hablado en este tono: "AMO el fabuloso mundo de 'The Witcher' y los libros creados por Sapkowski. La dedicación y el hercúleo trabajo hecho por Lauren S. Hissrich es imposible de medir. Nunca he trabajado para una jefa tan talentosa y cariñosa. Estoy alucinando con la temporada 3 y emocionado por las que están por venir". Hay que decir que, viendo las respuestas, al equipo de la serie le queda mucho para convencer a los fans.





De momento, 'The Witcher' vuelve con 'El origen de la sangre' el 25 de diciembre antes del estreno de la temporada 3 en verano de 2023. Veremos si, para entonces, las aguas están más calmadas o el Continente volverá a rugir con furia.