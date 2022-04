"Ha sido lo más doloroso de mi vida". Robert Eggers aclara que 'El hombre del norte' no tiene un montaje del director y por qué no podría hacer una película para Marvel

'El hombre del norte' es la nueva película de Robert Eggers basada en la leyenda nórdica que inspiró Hamlet. La épica vikinga es el proyecto más grande del director hasta ahora, aunque también ha confesado que no tuvo la última palabra en cuanto a la edición de la película.

Según contó el director a IndieWire, a pesar de contar a sus espaldas con éxitos como 'La bruja' y 'El faro', Robert Eggers no tuvo control total sobre la edición final de su nueva película. El presupuesto de más de 70 millones de 'El hombre del norte' no es moco de pavo y el estudio quiso asegurarse de que cada dólar estaba invertido a su gusto.

"He dicho que el proceso de post-producción fue el más doloroso de mi vida, y eso es un puto hecho, ¿vale? Pero también era necesario", continuó el director. "Creo que si hubiera tenido un control total y me hubieran dejado solo, ahora estaría en una posición malísima en el mercado. Necesitaba la presión del estudio para hacer la versión más entretenida de esta película".

"Lo supe cuando entregué el guión al estudio, que no iba a hacer el corte final de la película", explicó Eggers. "Y era un riesgo que estaba decidido a tomar. El estudio también se arriesgó muchísimo al dejar que alguien que solo había hecho dos películas independientes y sensacionalistas hiciese una puñetera película vikinga tan grande con todos sus jefes de departamento".

Eggers aclaró que aunque no pudiera meterle mano a la edición final de 'El hombre del norte', está muy contento con el resultado porque es lo que la película necesitaba.

"Así que es un corte del que estoy orgulloso, pero mis instintos no son hacer entretenimiento. Quiero decir, el entretenimiento estaba en séptimo lugar en la lista de 'La bruja' y quinceavo en 'El faro'. Fue difícil, pero necesario. Hubiera sido mucho peor al final."

A pesar de que 'El hombre del norte' ha contado con un presupuesto multimillonario y Eggers ha saltado a una "liga mayor", el director dice que no está interesado en pasarse a hacer blockbusters ni trabajar para grandes franquicias ni estudios.

"Yo solo he hecho trabajos autoproducidos. Entiendo lo afortunado que soy de estar en esta situación. Aunque no haya tenido la edición final, empezamos esto sabiendo que sería una película de Robert Eggers, con todo lo que eso conlleva", explicó Eggers. "No entiendo cómo esto podría beneficiar a una película donde soy un director de alquiler. Todo lo que hago es completamente opuesto a una película de Marvel".