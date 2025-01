A Tom Cruise "le habría encantado" protagonizar una de las películas más míticas de James Cameron. Pero el cineasta tenía claro que no podía ser él

Antes de que Tom Cruise se relacionase casi exclusivamente con películas de acción, era habitual verlo trabajar con algunos de los mejores cineastas del momento. Paul Thomas Anderson, Stanley Kubrick o Steven Spielberg se beneficiaron de su presencia en alguna de sus películas más emblemáticas, pero al actor siempre se le quedó la espinita clavada de trabajar con James Cameron, y de hacerlo además en una película en concreto.

La película en particular es 'Titanic'. Cuando había el runrún en Hollywood de que estaba en desarrollo, muchos actores de primer nivel se consideraron para el papel de Jack, incuidos nombres como Matthew McConaughey, Christian Bale o Paul Rudd, pero fue Cruise el que expresó un especial interés. Cameron no tenía por aquel entonces su actor elegido, pero sí tenía claro que él no sería, ya que a pesar de que era una estrella cuya presencia habría causado interés, habría arruinado la dinámica de la película.

"Tom Cruise era demasiado viejo. A él le habría encantado estar en Titanic. Le habría encantado interpretar a Jack. O eso escuché de su agente, no hablé con Tom directamente así que no sé si es así o no. Podría haber hecho una película de Tom Cruise, pero habría tenido que cambiarlo todo, y me habría quedado con Tom Cruise con 35 años enamorado de una niña de 17."

Titanic va sobre la pérdida de la inocencia

Para Cameron, el mensaje principal de la película es la pérdida de la inocencia, y es por eso que necesitaba a actores muy jóvenes para interpretarlos. "Hay algo tan puro e inocente sobre estos chicos. Ella tiene 17, él 19, hay una inocencia en eso. Titanic va sobre el asesinato de la inocencia."

Para dar vida a estos jóvenes inocentes acabó dando con sus actores ideales en Kate Winslett (que tenía 22 años en aquel momento) y Leonardo DiCaprio (que tenía 21), y hasta hoy se mantienen como sus papeles más reconocidos. Pero incluso habiendo dado con su perfil ideal, el actor que tenía en mente originalmente Cameron no era DiCaprio sino el igualmente joven y prometedor River Phoenix, que tristemente falleció poco antes de que el casting pudiera producirse.

En Espinof | James Cameron promete que 'Avatar 3' sorprenderá a todo el mundo, y que no vamos a verlas venir: "Tienes que romper el molde todo el puñetero rato"

En Espinof | El actor al que James Cameron no pudo fichar en 'Avatar' porque parecía "un Pitufo alto y con sobrepeso"