El actor al que James Cameron no fichó en 'Avatar' porque parecía "un Pitufo alto y con sobrepeso"

Puede que Josh Gad nunca vaya a ganar un Óscar -ni a estar nominado siquiera-, pero tiene el talento de estar en todos los lados, especialmente desde que consiguió el papel de Olaf en la saga 'Frozen' y, él solo, vendió millones de peluches alrededor del mundo. Los fans de los musicales le conocerán por ser el Elder Cunningham original de 'The book of mormon', próximamente aparecerá en 'Wonder Man', lo nuevo de Marvel... Y, sin embargo, hubo un papel que aún le reconcome no haber conseguido.

¿A Pandora? ¿Con ese pandero?

Lo creas o no, Gad es tan famoso en Estados Unidos que incluso se ha permitido sacar una autobiografía a sus 43 años, 'In Gad We Trust', donde recuerda que, queriendo salir de Broadway, donde protagonizaba 'The 25th Annual Putman County Spelling Bee', intentó entrar como fuera en el mundo del cine y la televisión enviando cintas para castings. Y una de esas primeras películas fue lo nuevo de James Cameron, una tal... 'Avatar'.

Me grabé en cinta y poco después recibí un aviso de que Cameron quería que fuera a Los Angeles para un casting final en su oficina. Iba a interpretar el papel del mejor amigo de Jake Sully, y traductor de la raza alien conocida como los Na'vi. Aparentemente no conseguí el papel porque, aunque James Cameron dijo que estaba encantado con mi audición, cuando me convirtieron en un Avatar digital supuestamente parecía un Pitufo alto y con sobrepeso.

Al final, el papel fue para Joel David Moore, que interpreta al doctor Norm Spellman en las tres películas de la saga, y que luce como un Na'vi más. No es que a Gad le haya ido mal, ni mucho menos: durante el Covid se convirtió en presencia habitual en muchas casas al reunir a los repartos de varias películas míticas (como 'Regreso al futuro' o 'Los Goonies') vía Zoom, y ya está preparando su primera película como director, un biopic del mítico Chris Farley. Y todo eso pareciendo un Pitufo con sobrepeso. ¡Ni tan mal!

