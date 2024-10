"Joker 2 no es de DC". Todd Phillips anuncia que deja el Universo DC tras su polémica secuela pero James Gunn le contradice

El verdadero espectáculo de 'Joker: Folie à deux' no están siendo sus números musicales, sino todo el alboroto que está generando. Ya no solo es que se la esté pegando en taquilla y en crítica, sino que también ha generado reacciones muy contundentes dentro de Hollywood, con Todd Phillips anunciando que no hará más películas en el Universo DC... y James Gunn desmintiendo que la cinta esté siquiera dentro del mismo.

"No es una película de DC Studios"

'Joker: Folie à deux' ha empezado con muy mal pie, tanto a nivel de recaudación como en crítica. La secuela de la celebrada 'Joker' con Joaquin Phoenix y Lady Gaga no está gustando ni a gran parte del público, ni de los fans del Universo DC.

Viendo el percal, no es de extrañar que Todd Phillips haya decidido hacer bomba de humo, asegurando que no va a hacer más secuelas del personaje, ni de Harley Quinn, ni del Universo DC:

"(Una hipotética secuela de Harley Quinn) no es hacia donde está enfocada esta película para mí. Creo que mi tiempo en el Universo DC eran estas dos películas".

Apreciación que James Gunn está desmintiendo a diestro y siniestro en Twitter. No en lo que se refiere a no hacer más secuelas, sino a considerar las dos películas como parte del Universo Cinematográfico DC: "Tío, ¿por qué no aparece el logo de DC en 'Joker: Folie à deux'?" pregunta un usuario de la red social. "Porque no es una película de DC Studios" le contesta Gunn. "Todas las futuras películas con personajes de DC serán de DC Studios" le garantiza a otro usuario.

Esa repentina necesidad de desvincularse del proyecto (Phillips para futuras secuelas y Gunn para que no lo relacionen con DC Studios) desde luego no dice nada bueno de la que apuntaba a ser una de las películas más potentes del año.

