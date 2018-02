Kevin Smith sobrevive a un severo ataque al corazón y reflexiona sobre su vida y su carrera

Este fin de semana hemos estado a punto de quedarnos sin uno de los grandes estandartes del cine independiente norteamericano y una de las voces más influyentes dentro del panorama geek actual. Y es que Kevin Smith, que debutó por todo lo alto en el medio cinematográfico alzándose con dos premios en el Festival de Cannes de 1994 gracias a la genial 'Clerks', ha sufrido un severo ataque al corazón con tan sólo 47 años del que, afortunadamente, ha conseguido salir con vida.

El incidente ha ocurrido mientras el polifacético showman realizaba un par de shows de standup comedy en Gleendale, California. Al final el primero de ellos, comenzó a encontrarse mal, terminando en el hospital tras optar por cancelar el segundo evento; una decisión que le salvó la vida. Smith, muy activo en redes sociales, ha relatado lo ocurrido en una entrada en su cuenta de Instagram donde, además, ha sacado su vena existencialista en una reflexión que podéis leer íntegramente a continuación.

"Estaba intentando hacer un especial de standup brutal esta tarde, pero puede que haya ido demasiado lejos. Después del primer show he sentido unas ligeras náuseas. Vomité un poco pero no parecía ayudar. Después empecé a sudar a chorros y mi pecho se sintió pesado. Resulta que tuve un ataque al corazón enorme. El doctor que salvó mi vida en el hospital Glendale me dijo que tenía un bloqueo del 100% en la arteria coronaria principal izquierda (también conocida como la 'Hacedora de Viudas', porque cuando falla, la palmas). Si no hubiese cancelado el segundo show para ir al hospital, el doctor dijo que hubiese muerto esta noche.

Por el momento, ¡sigo en pie! Pero esto es lo que he aprendido sobre mí mismo durante esta crisis: la muerte siempre fue la cosa que más me aterraba en la vida. Cuando llegase el momento, nunca imaginé qué sería capaz de morir con dignidad; asumí que moriría gritando, como mi padre (que perdió su vida por un ataque al corazón masivo). Pero incluso cuando cortaron en mi ingle para deslizar un estent en la letal Hacedora de Viudas, estaba imbuído de una gran sensación de calma.

He tenido una gran vida: querido por unos padres que me han educado para convertirme en la persona que soy. He tenido una extraña y maravillosa carrera en todo tipo de medios, amigos geniales, la mejor mujer en el mundo y una hija increíble que me hizo padre. Pero mientras miraba al infinito, me di cuenta de que estaba relativamente satisfecho. Sí, echaría de menos la vida mientras avanzase sin mi, y estaba decepcionado por que no fuésemos a hacer el reboot de Jay y Bob el Silencioso antes de que dejase a un lado las vicisitudes de la vida. Pero en términos generales, estaba conforme con el final, si este lo hubiese sido. He conseguido hacer muchas cosas geniales y he tenido muchas aventuras; cómo iba a quejarme por tener que pagar el precio.

Pero la gente del Glendale hospital tenían otros planes y experiencia para arreglarme. Completos extraños me salvaron la vida anoche (como mis amigos @jordanmonsanto y @iamemilydawn, que llamaron a la ambulancia). Esto es todo parte de mi mitología, y estoy seguro de que tendré que enfrentarme a algunos cambios en mi estilo de vida (puede que sea hora de hacerme vegano). Pero el punto de este post es contaros que me he enfrentado a mi mayor miedo esta noche... y no fue tan malo como siempre había imaginado que sería. No quiero que mi vida termine pero, si termina, no me puedo quejar. Ha sido todo un regalo. #KevinSmith