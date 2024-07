M. Night Shyamalan explica la magia tras los títulos de una sola palabra y elogia el de una de las sagas más exitosas de cine de animación. "No hay manera de que un estudio haya aceptado eso"

Aunque pueda parecer algo secundario, prácticamente casual y simple consecuencia de su contenido, el título de una película es determinante tanto a la hora de dar empaque a la producción como para venderla con la mayor efectividad posible en términos comerciales; y pocas fórmulas suelen haber tan efectivas como ser claro, conciso y escueto.

Uno de los grandes cineastas de género en activo que sabe muy bien esto es M. Night Shyamalan. El de Mahé, salvo contadas excepciones, es muy dado a titular sus obras con una sola palabra —puede que acompañada con un "The" antes—, y ejemplos como 'Signs' —'Señales'—, 'Old' —'Tiempo'—, 'Split' —'Múltiple'—, 'Glass', 'Unbreakable' —'El protegido'— o la reciente 'Trap' —'La trampa'— así lo demuestran.

Breve

Durante una entrevista con IndieWire, el realizador ha explicado el proceso creativo y conceptual a la hora de moldear estos títulos, y la dificultad en establecer correlaciones y resignificar palabras de uso cotidiano.

"Es interesante. Le decía a Warner Bros. que mi experiencia, cuando estrenamos mis películas, es que coges una palabra común y luego tienes que crear otro significado a partir de ella. Así que es fácil pero también difícil crear una nueva asociación. La palabra "señales" — ¿qué significa eso? Pero tienes esos círculos en los cultivos... Dilo otra vez. Recuerdo que cuando Disney la estrenó, seguían diciendo, 'Creo que podríamos tener un problema con el título. Simplemente no se engancha. No se acuerdan de él'. Es como tratar de adueñarse de una palabra común y redefinirla. Pero en su insipidez es como, 'Oye, estamos siendo muy minimalistas'".

En su argumento, Shyamalan aterrizó en un ejemplo de título que, para nuestra sorpresa, no ha dudado en ensalzar. Este no es otro que el de 'Gru. Mi villano favorito', que en su idioma general es un directo 'Despicable Me', en el que la palabra "despreciable" hace las veces de núcleo.

"Lo que estaba pensando el otro día, curiosamente, era en Despicable Me como título. Me pareció genial. Estaba conduciendo el otro día, y estaba pensando, 'Ese es un título genial. Despicable. No hay manera de que un estudio haya dicho que sí a eso para una película infantil. ¿Los niños siquiera saben qué significa esa palabra... qué? Despicable Me. Es como un haiku. Tal vez algún día se me ocurra algo así — algo tan único".

Pero ojo, porque el hecho de que el bueno de M. Night sea tan pulcro con sus títulos, no deja de ser una extensión de su vida cotidiana.

"Me gusta la transformación de las cosas, ese tipo de minimalismo... vienes a mi casa, todo es madera clara. No hay color en nada. Es todo muy limpio. Me da paz que esté limpio. Mi armario en mi casa — todo es preciso. Pensarías que soy... un asesino en serie. [Ríe] Los zapatos. Todo es perfecto. Las corbatas están ordenadas. Me da paz. Tal vez tenga algo que ver con eso".

Si quiere pasarse por mi casa y, además de pegarnos una buena charleta sobre cine, echarme una mano para ordenar el caos de ropa de mi armario, bienvenido sea. Por lo pronto, habrá que ir a ver su 'Trap', que se estrena el próximo 9 de agosto y que, todo sea dicho, tiene una pinta fantástica.

