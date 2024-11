"Una de las mejores películas de los últimos cinco años". Quentin Tarantino celebra este thriller de venganza demasiado desconocido con Nicolas Cage

Quentin Tarantino parece estar más feliz últimamente hablando de películas ajenas que pensando en cuál será su siguiente trabajo tras las cámaras. Ahora el director de 'Los odiosos ocho' se ha desmarcado afirmando que 'Pig', el thriller de venganza protagonizado por Nicolas Cage, es una de las mejores películas de los últimos cinco años.

"Merece estar orgulloso de ella"

Ha sido en su programa Video Archives Podcast donde Tarantino ha reconocido que es un gran admirador de la película realizada por Michael Sarnoski, también responsable de un gran éxito de este 2024 como ha sido 'Un lugar tranquilo: Día 1'. Sobre 'Pig', Tarantino señala lo siguiente:

Viendo algunas cosas de Nic Cage, la que me dejó asombrado fue esa película que hizo, 'Pig'. Es una de las mejores de los últimos cinco años. Es una de las mejores películas que he visto en los últimos cinco años.

Merece estar orgulloso de ella... el tipo que la dirigió hizo un trabajo estupendo. Hizo un trabajo realmente estupendo. Una de las cosas que tiene de bueno, sobre todo después de ver todas las historias de venganzas que hemos visto, es que la película se prepara como todas las historias de venganzas que Nic Cage parece haber hecho en los últimos cinco años... esta se prepara para ser eso sólo para decididamente no ir por ese camino de la manera más creativa posible.

'Pig' cuenta la historia de Rob, un buscador de trufas que vive aislado de la sociedad pero que se ve obligado a regresar a Portland para recuperar a su querida cerca trufera, la cual ha sido robada. Sobre el papel, todo apuntaba a un thriller en la línea de 'John Wick', pero lo cierto es que una película muy diferente que cuenta además con una de las mejores interpretaciones de toda la carrera de Cage.

Por desgracia, 'Pig' no tuvo el éxito que se merecía, ya que tuvo una recaudación mundial de apenas 4,6 millones de dólares -de esa cantidad, apenas 68.000 euros se consiguieron en los cines españoles-. Ayudó que no fuese demasiado cara -su presupuesto fue de 3 millones-, pero el público no mostró demasiado interés en ella.

Eso no quita que 'Pig' sea una película muy a tener en cuenta y que el propio Cage esté muy satisfecho con el resultado final, pues ha llegado a afirmar que "probablemente sea mi mejor película". Poca broma teniendo en cuenta su filmografía, donde es cierto que no falta la morralla, pero también hay varios títulos excelentes.

