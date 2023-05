"Muestra lo mejor y lo peor de nosotros mismos". Steven Spielberg elige la película que enseñaría a los extraterrestres si llegasen a visitarnos

Olvidaos de Giorgio A. Tsoukalos —sí, el hombre con pelazo del meme de "Aliens"—, porque parece que Steven Spielberg va a convertirse en nuestro ufólogo de confianza ahora que a Iker Jiménez le importan más otro tipo de cosas más mundanas; y es que el Rey Midas de Hollywood parece tener bastante claras las cosas en lo que respecta a nuestros posibles vecinos galácticos.

Sesión de tarde intergaláctica

Hace un par de meses os contábamos que el responsable de clásicos modernos como 'E.T., el extraterrestre' o 'Encuentros en la tercera fase' teorizaba sobre la posibilidad ya no de no que estemos solos en el universo, sino de que esos visitantes seamos nosotros mismos dentro de 500.000 años y no los típicos hombrecillos verdes del imaginario popular.

Pues bien, durante una entrevista con Stephen Colbert, el presentador preguntó a Spielberg cuál sería la película que enseñaría a los extraterrestres si nos llegasen a visitar algún día. Una cuestión para la que el realizador, a priori, no encuentra una respuesta clara y concisa, pero que Colbert resuelve sugiriendo 'Sinfonía de la vida' de Sam Wood, protagonizada por William Holden y Martha Scott.

"Trata de observar de forma objetiva la experiencia humana. Es una deconstrucción de lo que es hermoso y preciado de cada día de nuestras vidas. Para mí sería algo así, la alegría de la cotidianeidad de nuestras vidas que no acabamos de ver".

Tras la reflexión del entrevistador, este retuerce la pregunta para averiguar qué película no les mostraría, a lo que el cineasta responde bromeando que 'Nop', de Jordan Peele, que reconoce haber disfrutado. Eso sí, cree que podría gustarles de forma un tanto peliaguda para terminar convirtiéndola en su emblema.

Finalmente, Steven Spielberg encontró una elegida para representar a nuestra especie, y esa no es otra que 'Que bello es vivir'; cinta que, según el director, "muestra lo mejor y lo peor de nosotros mismos en una única historia". ¿Cliché? Puede. ¿Elección acertadísima? También.

