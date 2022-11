"No soy un asalariado". Quentin Tarantino nunca trabajará con Marvel o DC y está deseando que pase la moda del cine de superhéroes

El cine de superhéroes lleva ya muchos años dominando Hollywood, pero no todos los directores tienen interés en hacer este tipo de películas. Uno de ellos es Quentin Tarantino, quien ha querido dejar claro en una entrevista concedida a Los Angeles Times que nunca va a trabajar con Marvel o con DC.

El director de 'Los odiosos ocho' no ha podido ser más rotundo al señalar que "hay que ser un asalariado para hacer esas cosas. Yo no soy un asalariado. No estoy buscando un trabajo". Vamos, que nadie que espere que su décima y supuestamente última película sea de superhéroes.

Sospecho que ese puede ser también el motivo por el que finalmente no salió adelante la película de 'Star Trek' en la que estuvo un tiempo trabajando. A fin de cuentas, ahí también habría acabado siendo un asalariado por mucho que la idea fuera suya.

Además, Tarantino señala que está deseando que pase la moda del cine de superhéroes, comparándolo con lo que sucedió en su momento con la caída de los musicales durante los años 60, desvelando además que no es el único, pues, según él, muchos cineastas de nuestro tiempo "están deseando que llegue el día en el que puedan decir lo mismo de las películas de superhéroes".

El autor de 'Django desencadenado' se encuentra actualmente promocionando el lanzamiento de su libro 'Cinema Speculation', por lo que podéis dar por seguro que no será la última vez que oigáis hablar de él durante los próximos días.

