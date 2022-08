"¿Podemos satisfacer, electrizar y emocionar a los fans? Y, al mismo tiempo, ¿podemos atraer otro público? Esa es nuestra apuesta". Tony Gilroy ('Andor')

Cuando 'Rogue One: una historia de Star Wars' se lanzó en cines, la acogida crítica fue espectacular, aunque recaudó la mitad que su predecesora, 'El despertar de la fuerza', apenas mil millones de dólares (que no es poco). El tiempo la ha puesto en su lugar como una película de 'Star Wars' diferente al resto, y con el tirón suficiente como para realizar una precuela de 24 episodios basada en 'Andor', un personaje del que conocemos el final... Pero no el principio.

Somos la revolución, sí señor

En la rueda de prensa de 'Andor' están su creador, Tony Gilroy ('Michael Clayton') y la mayoría de los actores que van y vienen durante la primera temporada, dispuestos a contarnos el qué, el cómo y la evolución de sus personajes. Pero la primera pregunta es obligada, ¿por qué 'Andor'? ¿Qué había en la historia que pudiera atraer a alguien como Gilroy?

"Tenemos un personaje de 'Rogue One', y sabemos dónde acaba. Y sabemos que es un personaje complicado. Quería una historia que empezara en sus orígenes y le llevara durante cinco años de odisea hasta ese punto en el que le conocemos, durante una revolución, en un momento en el que están ocurriendo grandes cosas y personas reales están sufriendo. Mi punto de partida fue poder seguir a alguien como ejemplo de una revolución de inicio a fin", nos cuenta el director, que no para de unir la serie de Disney+ con la vida real y el momento en el que estamos, algo a lo que volveremos varias veces durante la rueda de prensa, como Diego Luna cuenta.

¿A cuánto puede estar alguien de entender que puede ser una herramienta de cambio capaz de hacer grandes cosas? Ves al personaje en el primer episodio y no ves muchas posibilidades de que pase. Eso me da esperanza en el mundo que vivimos. Si esto es posible, todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Todos podemos encontrar lo que somos capaces de hacer. Es una historia que me gustaría contar a mis hijos y mis amigos, y que me gustaría ver como público. Y por eso tiene que ser tan real porque no importa, pretendemos estar en una galaxia muy, muy lejana. La historia importa hoy en el mundo que vivimos. De otra manera, no me importaría, pero siempre le vi este potencial.

Pero el motivo para volver no era solo el de crear una historia que expandiera 'Rogue One', sino también llegar a conocer a personajes antes solo esbozados. "Creo que Rogue One es una película sobre un evento, ¿sabes? No llegas a conocer a esos personajes. No llegas a entender exactamente de dónde vienen. Y para mí es muy interesante contar hoy la historia de lo que tiene que pasar para que nazca un revolucionario. ¿Qué da significado a la vida de alguien para que esté dispuesto a sacrificar todo por una causa? ¿Qué tiene que pasar? Ese viaje me importa. ¿Por qué un niño de seis años perdería su infancia por empezar una lucha?", se pregunta Diego Luna, encantado por volver a su papel. No es el único que repite de 'Rogue One', por cierto.

El retorno de Mon Mothma

Mon Mothma se convirtió en un personaje querido por los fans en las pocas escenas que dejaron de su aparición en 'Star Wars, episodio III - La venganza de los sith'. Tanto que diez años después Genevieve O'Reilly volvió a interpretar al personaje en 'Rogue One' y ahora en 'Andor'. Pero no es el mismo personaje que hemos visto hasta ahora. "Es muy diferente a donde encontramos a Mon Mothma en 'Rogue One'. Ella sigue siendo esa senadora muy digna. Pero por primera vez podemos ver no solo a la senadora o a la futura líder de la Alianza Rebelde, sino también a la mujer."

Genevieve insiste en que Mothma se encuentra en una cárcel dorada, muy sola, en un mundo repleto de constructos, y luchando por mostrar sus ideales y creencias entre sistemas de opresión. "Estoy emocionada por viajar en esta historia con ella y encontrar su voz, encontrando una comunidad y colaboradores para finalmente ser la líder que es en Rogue One", afirma Genevieve. Ambos estarán rodeados de personajes nuevos como Bix, interpretado por Adria Arjona.

Me gustan muchas cosas sobre Bix. No tiene miedo, es valiente pero muy profunda en su interior, es increíblemente leal y se preocupa demasiado por la gente a su alrededor, aunque a veces sea peor para ella. Este atrevimiento y este poder es una fachada. Y esa es la parte que adoro de Bix.

Más personajes, es la guerra (de las galaxias)

Junto a Bix, Mon y Andor estará Dedra, una mujer que busca subir peldaños en un mundo dominado por hombres con buena perspectiva salarial y mucho futuro: el Imperio. "Cuando conocemos a Dedra es el último mono, pero es muy ambiciosa y meticulosa y poco a poco está subiendo peldaños. Me encanta mostrar el efecto que el poder tiene en una persona, el peligro de perseguir el control, sin importar el género. Quiero decir, me encanta que pienses "Vamos, tía". Y luego recuerdes que está en una organización fascista". Denise Gough no deja rehenes.

Por su parte, Syril Karn, interpretado por Kyle Soler, es un personaje que no está por la labor de bailarle el agua ni a los buenos ni a los malos. Al menos al principio. "Lo que me atrajo del personaje fue el guion de Tony. Había creado a un personaje tridimensional con un gran signo de interrogación sobre él, porque podría ir por cualquier lado. Podría meterse en el Imperio o ir con la Alianza Rebelde. Viene de un sitio tan pobre y sufre tanto que está intentando llenar su vacío interior mediante una estructura fascista, corporativa y burocrática donde encuentra orden".

Y una vez presentado todo el mundo, la gran duda: ¿A quién se dirige esta serie? ¿A fans de la saga? ¿A seguidores de 'Rogue one'? ¿A todo el mundo? La respuesta de Tony es bastante esclarecedora:

La serie existe porque hay una enorme, importante y apasionada comunidad de Star Wars. Y sé que no es una comunidad monolítica. Hay muchas versiones diferentes y facciones en ella, pero gracias a esa comunidad tenemos el dinero, el momento y la habilidad de hacer una serie que es tremendamente grande. Ese público es nuestra primera inquietud, y queremos darles algo que sea completamente diferente de lo que han tenido antes, pero sin cinismo. No hay nada cínico en 'Andor'. La palabra que usamos más cada día durante el rodaje es "real". Queremos que esto sea real. Pero sabemos que mucha gente es adyacente o aversa a Star wars. Y también podrían ver nuestra serie porque está diseñada para ser tu punto de entrada. Podrías ver nuestros 24 episodios, no se requiere saber nada antes para involucrarse. Y esa es nuestra apuesta. ¿Podemos satisfacer, electrizar y emocionar a los fans? Y, al mismo tiempo, ¿podemos atraer otro público que esté interesado también? ¿Podemos unir las dos cosas?

Sinécdoque, Nueva Tatooine

Si hay algo que han destacado todos los actores, además del guion y los personajes, es la grandeza de los sets, en los que prácticamente puede uno perderse. Kyle cuenta que en un set "todos los armarios tenían algo dentro. Cada habitación tenía una vida entera en su interior. Había un montón de gente antes de empezar a rodar, se apartó y de repente llegó una línea de Stormtroopers. Y en este momento casi me había olvidado de que estaba en Star Wars porque estaba como, 'Oh, estoy en este drama sociopolítico que también es un drama familiar y una historia de amor y hay muchas cosas relevantes al mundo de hoy'. Y, coño, de repente aparecen un montón de Stormtroopers. Se me cayó el café y mi niño interior estaba muy feliz".

No es el único que se olvidaba de que estaba en una serie de 'Star wars'... Incluyendo a los actores que sabían entre nada y menos del universo, como le pasaba a Denise: "No sé nada de Star Wars. Nunca las había visto. De niña estaba tan metida en Batman que no tenía conexión con este universo. Y de repente estoy de pie con ese abrigo y mi pistola, dos troopers caminan detrás de mí, todos los extras empiezan a andar, y estoy andando por ese set pensando, incluso como alguien que no es de ninguna manera fan, que era increíble que estuviera haciendo eso. Ahora es como 'Oh, dios mío, estoy en Star Wars, ojalá supiera más sobre la saga'. Voy a estudiar."

¿Queréis más pruebas de lo absolutamente increíble que es el diseño de producción de 'Andor'? Lo que cuenta Adria os va a dejar ojipláticos: "Ese set de rodaje lo recuerdo como diez manzanas de una ciudad. Recuerdo el primer día dando una vuelta y perdiéndome en él y explorando. Era tan guay... Y yo también tomé una decisión de novata diciendo 'No estoy en Star Wars. Estoy tomando una decisión consciente de creer que estoy en esta serie increíble con Tony, no en Star Wars'. Y luego todo era un recordatorio constante. Cada objeto, cada set de rodaje, todo es como, tío, realmente estoy en Star Wars, y tu niña interior empieza a salir y sientes mariposas en estómago. Bueno, en todo caso, ese set fue increíble. Recuerdo un día en el que uno de nuestros directores me dijo que corriera, y yo le dije 'Bueno, ¿a dónde quieres que corra?', y me respondió 'Donde quieras', porque todo es filmable".

Una serie espacial muy especial

Diego Luna no tiene tan buen recuerdo del rodaje, sobre todo de los inicios, donde empezó con agujetas terroríficas. "El primer o el segundo día que llegué al rodaje fui donde los especialistas de acción, que tienen un lugar increíble preparado para que saltar, trepar, caer y rodar. Y yo digo 'Vamos a hacer algo muy simple, necesito ponerme en forma', pretendiendo tener diez años menos. La mañana siguiente dije 'Mierda, tengo que irme de este trabajo. No puedo soportar esto más'. Todas las partes de mi cuerpo dolían y sentía como que había ido a una batalla... y solo era el primer ensayo".

Algo destacable, sobre todo por cierto tipo de público, será que hay una fuerte presencia latina en la serie, con dos actores que saben lo que es ser hispano en Holywood. Bueno, Diego Luna más que Adria Arjona, pero ninguna experiencia es menor que otra.

Me da esperanza de que ahora una niña pequeña pueda ver la serie y decir "Eh, esa chica se parece a mí, quiero ir como ella en Halloween". Es muy emocionante y muestra cómo las cosas están cambiando. Estoy contenta de que Tony me trajera al equipo sin que el hecho de ser latina formara parte de la conversación. No fue como "Oh ,eres hispana, necesitas estar aquí". Tony me dijo "Eres Bix" y nunca se justifica ni tuvimos ninguna conversación sobre la raza. Y espero que en el futuro esa pregunta no se haga tanto, que se convierta en normalidad ver a dos actores como Diego y yo en Star Wars.

Diego, por su parte, reflexiona sobre el estado de la industria y la importancia que tiene la representación y el público: "La industria está reaccionando a algunas cosas que están pasando, Se supone que somos un espejo para que el público se vea a sí mismo de forma orgullosa. Y creo que con las plataformas y estas nuevas maneras de conectar con él, este público está mandando los mensajes correctos y la industria está reaccionando. Cuando compras una entrada, mandas un mensaje. Cuando no lo haces, también. Cuando haces click, cuando no. Si estamos hablando de una galaxia donde hay muchos planetas tiene sentido que la gente venga de diferentes sitios, ¿no? Y los refugiados vienen de diferentes sitios, suenan diferente, parecen diferentes. Esa diversidad es la que hace esta, la realidad en la que vivimos, más rica. Celebro que las historias que vemos lo reflejen".

Por resumirlo, entonces: ¿Por qué la gente debería ver 'Andor'? ¿Se va a convertir en un éxito, en una serie de culto o en la simple promesa? Diego cierra la rueda de prensa con un discurso a favor de su serie. Lógicamente, por otro lado, tampoco va a decir que no la veamos. "'Andor' va a destacar del resto de series de Star Wars porque está escrita por Tony Gilroy, lo que la hace muy especial. Tony no es un escritor que viva en el lenguaje de bueno o malo, blanco y negro. Vive en la complejidad de las áreas grises, las contradicciones de los personajes. Y ahí es donde entra esa experiencia de simplemente tratar de vivir tu vida tomando elecciones. Y es una serie sobre personas reales, son tiempos muy oscuros en la galaxia, no hay jedis cerca, esta gente tiene que articular una reacción a la opresión y es lo más básico de Star Wars a lo que puedes llegar. Es una serie sobre nosotros, sobre esta gente encontrando la fuerza para volver con una reacción, cambiar y traer el cambio a nuestra realidad. Es muy inspiradora, es enorme, es aventura y acción de la mejor manera posible, lo que esperas de Star Wars, pero luego se vuelve muy íntima y sutil y se toma su tiempo para entender a cada personaje. Es muy rica y poderosa, a la gente, esperemos, le va a gustar".

Que la suerte les acompañe.