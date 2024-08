"¿Qué os parece Joker en el espacio?". Joaquin Phoenix y Todd Phillips desvelan hasta qué punto llegó su desesperación al planear una segunda parte

En 1994, veinte años después del estreno de 'Emmanuelle', nadie sabía muy bien qué hacer con la saga erótica, hasta que el director Lev L. Spiro tuvo una idea espectacular: llevarla al espacio. Así nació 'Emmanuelle: Primer contacto', que sigue la estela de otras secuelas espaciales como 'Los teleñecos en el espacio', 'Leprechaun 4: en el espacio', 'Amityville in space', 'Pinocho y la ballena del espacio' o series como 'Power Rangers en el espacio' o 'Snoopy en el espacio'. Cuando no se te ocurre qué hacer con tu franquicia, es hora de ponerla en órbita.

Payasos asesinos del espacio exterior

El tópico de llevar todo al espacio es tan entrañable que Todd Phillips y Joaquin Phoenix llegaron a plantearse, entre bromas, la posibilidad de que la secuela de 'Joker' fuera una aventura de ciencia-ficción en lugar de un musical, según le han confesado a la revista Empire.

Joaquin y yo hablamos de hacer otra todo el tiempo mientras rodábamos la primera película, simplemente porque amamos al personaje. Estábamos obsesionados con Arthur. Casi bromeábamos sobre ello: "Oh, deberíamos coger a Arthur y deberíamos hacer esto o aquello".

Sin embargo, no tenían ni idea de cómo iban a continuar con la saga. El propio Phoenix admite que "Había una broma recurrente sobre '¿Y qué os parece Joker en el espacio?'. Pero sí, acabé fascinado al ver hasta dónde llegamos". Eso sí, ambos están seguros de una cosa: temen un poco la reacción del público ante esta nueva visión del antihéroe: "Esta no es una secuela más. Y eso la hace realmente emocionante para nosotros". Habrá que ver si da el do de pecho o canta por soleares.

