'Regreso al futuro': el guionista responde a los fans sobre un supuesto error y cierra tres décadas de debate sobre la mítica película de ciencia ficción

Tres décadas después de su estreno, se ha cerrado un debate reavivado en Twitter después de una controversia generada en torno a una de esas tendencias de hacer listas sobre películas perfectas. El supuesto error de guion de 'Regreso al futuro' ('Back to the Future', 1985) ha pasado a la historia. O no.

El guionista, Bob Gale, ha dado por zanjada la polémica que 38 años después sigue dando que hablar entre los seguidores de 'Regreso al futuro'. Y digo seguidores porque imagino que no habrá existido nadie en la historia de la humanidad a quien no le haya gustado la película.

Fin del debate, 'Regreso al futuro' es perfecta

La conversación sobre un aparente agujero en la trama de la película de Robert Zemeckis volvió a resurgir recientemente en medio del juego popular en redes sociales con el movimiento "5 Perfect Movies". Hasta que Bob Gale ha dicho: "hasta aquí hemos llegado".

El cineasta James Gunn argumentó a través de Twitter: "Una película perfecta no tiene que ser una de tus películas favoritas, ni tampoco una gran película. Una película perfecta es una que no tiene errores obvios, ya sean estéticos o estructurales. Que no tiene fallos". Entonces se refirió a 'Regreso al futuro'.

Gunn se preguntó por qué los padres de Marty no recuerdan que ya conocieron a Marty en el pasado. No obstante, también defendió que 'Regreso al futuro' es una película perfecta porque hay razones por las que ese detalle podría mantenerse.

Entonces apareció el guionista de la película, Bob Gale, y resolvió el debate de una vez por todas: "Tened en cuenta que George y Lorraine solo conocieron a Marty / Calvin durante 8 días cuando tenían 17 años. Así que, muchos años después, es posible que no recuerden cómo era aquel chico que los reunió en su primera cita".

"Pediría a cualquiera que piense en sus propios días de escuela secundaria y se pregunte cómo recuerdan a un crío que podría haber estado en su escuela, incluso durante un semestre. O alguien con quien saliste solo una vez. Si no tienes una referencia fotográfica, después de 25 años, probablemente tendrías un recuerdo borroso", respondió Gale.

Bob Gale con Robert Zemeckis y Michael J. Fox

El escritor concluye su explicación con estas palabras que no dejan lugar a más preguntas: "Así que Lorraine y George bien podrían pensar en lo gracioso que habría sido que conocieran a alguien llamado Calvin Klein, e incluso si pensaran que su hijo a los 16 o 17 años tenía algún parecido con él, no sería un gran problema. Apostaría a que la mayoría de nosotros podríamos mirar a través de nuestros anuarios de la escuela secundaria y encontrar fotos de nuestros compañeros de clase adolescentes que tengan algún parecido con nuestros hijos".

En definitiva, 'Regreso al futuro' sigue siendo perfecta.

En Espinof | Las 19 mejores películas con viajes en el tiempo