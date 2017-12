Ridley Scott cree que es "demasiado peligroso" para 'Star Wars' y señala el problema de 'Blade Runner 2049'

Ridley Scott sigue dejando interesantes declaraciones. Recientemente comentamos una estupenda entrevista centrada en la producción de 'Todo el dinero para el mundo', que se complicó cuando el director decidió sustituir a Kevin Spacey por Christopher Plummer, debido al conocido escándalo de acoso sexual.

Su nueva película acaba de estrenarse en Estados Unidos así que Scott sigue hablando de ella, de su estilo como director y otros temas, como 'Blade Runner 2049', de la que es productor... ¡y guionista! Según el cineasta, la mayor parte del guion de la secuela es suyo. Y como 'Star Wars: Los últimos jedi' es la película del momento, le preguntan si alguna vez le han ofrecido dirigir una entrega de 'Star Wars'. Su respuesta es sorprendente...

¡Millones! ¡Millones! Puedes conseguirme por mi sueldo, que es alto, pero me mantendré por debajo del presupuesto y sin retrasos. Aquí es donde importa la experiencia, ¡es tan simple como eso! Puede hacerte tan aburrido como un lavaplatos, pero si tienes verdadera experiencia y sabes lo que haces, es jodidamente imprescindible. Lo aprendes, poco a poco. Empiezas con poco presupuesto, consigues algo un poco mayor, quizá tras una de 20 millones puedes ir a 80 millones. Pero no vayas repentinamente a los 160.

Porque sé lo que hago [risas]. Creo que a ellos les gusta tener el control, y a mí me gusta tenerlo. Cuando consigues a un tío que ha hecho una película de bajo presupuesto y de repende le das 180 millones, no tiene sentido en absoluto. Es jodidamente estúpido. ¿Sabes cuánto cuestan los reshoots?

No, no. Soy demasiado peligroso para eso.

Vulture le pregunta entonces por la secuela de 'Blade Runner' y concretamente por el decepcionante recaudación en taquilla, un tema del que ya opinó el director, Denis Villeneuve. Curiosamente, en los créditos figura que está escrita por Hampton Fancher y Michael Green, aunque Scott afirma que eso no es del todo cierto...

-¿Qué opinas de cómo fue recibida 'Blade Runner 2049'?

Debo tener cuidado con lo que digo. Fue jodidamente demasiado larga. ¡Que me jodan! Y la mayoría del guion es mío.

-¿De verdad?

¡Sí!

-¿La historia, o el guion?

Me siento con escritores durante una desorbitada cantidad de tiempo, y no , porque significa que tengo que sentarme allí con una grabadora mientras hablamos. No puedo hacer eso a un buen escritor. Pero para demostrar que soy parte del verdadero proceso tengo que tener una interminable cantidad de pruebas, y no me tomo la molestia.

[SPOILERS de la secuela de 'Blade Runner' a partir de aquí...]

La gran idea procede de Blade Runner. Tyrell es un multimillonario, quizá del 5 al 10% de su negocio es Inteligencia Artificial. Como Dios, ha creado seres perfectos que, con cualquier propósito, no es posible detectar la diferencia con los humanos. Entonces dice: '¿Sabéis qué? Voy a crear Inteligencia Artificial. Tendré un hombre y una mujer, no sabrán que ambos son artificiales, voy a hacer que se encuentren, se van a enamorar, consumarán su relación, y tendrán un hijo'. Eso es el primer film.