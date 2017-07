"Spielberg dirigió Poltergeist". El famoso rumor es confirmado por John R. Leonetti

Durante décadas se ha especulado con la idea de que fue Steven Spielberg y no Tobe Hooper quien dirigió 'Poltergeist'. El trabajo de puesta en escena era algo en lo que muchos se basaban para defender esa idea y también en que una cláusula de su contrato con Universal para 'E.T., el extraterrestre' ('E.T.: The Extra-Terrestrial') le impedía rodar otra película en 1982. Pues bien, ahora llega la "confirmación" de que fue él quien hizo realmente la película.

La noticia ha llegado por sorpresa durante la campaña promocional de 'Siete deseos' ('Wish Upon'), una cinta de terror que llega este viernes a los cines españoles. ¿El motivo? Su director es John R. Leonetti, quien trabajó como ayudante de cámara en la cinta protagonizada por JoBeth Williams, lo que quiere decir que estuvo allí durante cada plano que se hizo -su hermano Matt fue el director de fotografía-. Esto fue lo que dijo cuando le preguntaron al respecto en el podcast Shock Waves:

Nunca olvidaré la primera vez que entré en el set de rodaje. Había pizarras de espuma con storyboards en ellas y nunca había visto nada así. Fue muy intenso, muy divertido y una película muy técnica en la que trabajar. Pasaban muchas cosas. Y honestamente... Steven Spielberg dirigió esa película. Es indiscutible. Sin embargo, adoro a Tobe Hooper, amo a ese hombre. Pero de haber sabido que ibas a hacerme esa pregunta, habría traído esta fotografía que resume toda la película. Es la escena en la que el árbol viene para agarrar al chico. Teníamos dos cámaras situadas. Al fondo está un excitado Tobe y a su derecha estaba Spielberg señalando. A su lado en la cámara estamos mi hermano y yo.

Hasta ahora muchos de los implicados en la película habían dado su versión de los hechos. Por ejemplo, Zelda Rubinstein comentó que Spielberg había sido el director durante los seis días que estuvo en el rodaje, pero no dejaba de ser la palabra de unos contra la de otros, ya que ninguno de los dos protagonistas de la historia ha querido mojarse al respecto. Sospecho que así seguirá siendo, pero Leonetti ha aportado una prueba visual que da mucho más credibilidad a su historia.

En mi caso, imagino que Hooper y Spielberg llegarían a algún tipo de acuerdo para que eso nunca trascendiera -a fin de cuentas, el segundo estaba expuesto a una demanda de Universal por incumplimiento de contrato-. Ahora que cada cual se crea o no la versión de Leonetti, quien no dudó en comentar más en profundidad el ambiente en el rodaje y la situación durante el mismo del director de la magnífica 'La matanza de Texas' ('The Texas Chain Saw Massacre'):

Fue divertido e intenso. Después del trabajo, Spielberg era el tipo más majo del planeta. Incluso íbamos a su cada en Beverly Hills a ver los dailies. En el set, era muy intenso. Hooper estaba encantado y feliz de estar allí. Él aportó cosas creativamente. Steven desarrolló la película y era suya para dirigirla, salvo que existían rumores de una huelga de directores, así que fue "el productor" pero la dirigió en caso de que fuera a haberla y Tobe estuvo de acuerdo con eso. No tenía nada en contra suya. De vez en cuando, él se iba del set y dejaba que Tobe hiciera alguna cosa porque sí. Pero en realidad, Steven la dirigió.

Lo cierto es que finalmente no hubo huelga de directores -sí que habría una en 1987, aunque duró poco más de tres horas-, pero es lógico que Spielberg quisiera hacerla. Tras 'En busca del arca perdida' ('Raiders of the lost Ark') tenía dos proyectos y oficialmente se decantó por 'E.T., el extraterrestre', pero en todo momento se supo que su implicación en 'Poltergeist' fue mayor a la oficial, pero yo creo que esto debería zanjar el asunto a no ser que alguno de los dos implicados decida mojarse, cosa que dudo.