"Su talento y sensibilidad quedarán para siempre". La industria cinematográfica española homenajea al fallecido Agustí Villaronga

Ayer falleció Agustí Villaronga con 69 años, tras una semana en cuidados paliativos. El cineasta padecía cáncer y deja tras de sí una filmografía muy personal, con obras como 'Pa Negre', 'Incierta gloria' o 'El vientre del mar'.

Villaronga nació en Mallorca, en 1953. Descendiente de una familia de feriantes y titiriteros, su padre le inculcó desde pequeño el amor al cine. Con 14 años, intentó entrar en la escuela de cine de Roberto Rossellini pero le rechazaron porque necesitaba un título universitario.

Se licenció en Historia del Arte en Barcelona y sus primeros pasos en el mundillo fueron como actor de teatro y jefe de vestuario. En 1976, dirigió su primer cortometraje: 'Anta mujer', seguido de 'Al Mayurka' y 'Laberint'.

Su debut en el largometraje fue 'Tras el cristal', en 1986, escrita y dirigida por él mismo y protagonizada por Günter Meisner y Marisa Paredes. A esta cinta le seguirían 'El niño de la luna', '99.9', 'El mar' y 'Aro Tolbukhin - En la mente del asesino', entre otros proyectos.

Destaca 'Pa Negre' en 2010, que marca su definitivo salto a la fama. La película adapta la novela de Emili Teixidor, marcó un punto de inflexión en su carrera e hizo historia al convertirse en la primera película en una lengua oficial distinta al castellano en ganar el Goya a Mejor Película.

Después vendrían 'El rey de La Habana', 'El testamento de Rosa', 'Incierta gloria', 'Nacido Rey', 'El vientre del mar' y 'Loli Tormenta', su última película con Susi Sánchez, Celso Bugallo y Fernando Esteso que se estrenará póstumamente a lo largo de 2023.

La industria cinematográfica española ha querido darle el último adiós al recordado cineasta a través de redes. Descanse en paz.

Aquesta matinada, ens ha deixat a Barcelona, el director de cinema, Agustí Villaronga envoltat de la seva família i amics. El seu talent, sensibilitat, la seva enorme capacitat d’estimar tot el que tocava i les seves pel·lícules, quedaran per sempre. https://t.co/gUjHwU7Jqe

Dia tristíssim. Ens deixa massa prest n’Agustí Villaronga, un dels creadors cinematogràfics més importants de la nostra història que va obtenir reconeixement dins i fora del país. Ens queda la teva obra, talent i saviesa. Et trobarem a faltar, estimat 😘 https://t.co/HS0OgzGZ6W

Ens ha deixat un dels cineastes més grans del nostre cinema i del cinema europeu. Com et trobaré a faltar! T’estimo allà on siguis. Descansa en pau❤️❤️⁦@academiacinecat⁩ pic.twitter.com/q1qIsuK3QJ