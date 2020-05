'Los últimos jedi': la corrección de Rian Johnson sobre el salto de eje confirma que es la película de 'Star Wars' más polémica

Han pasado dos años y medio desde el estreno de 'Star Wars: Los últimos jedi' y, a pesar de que 'El ascenso de Skywalker' le robó protagonismo en cuanto a controversia durante las semanas posteriores a su llegada a los cines, el Episodio VIII escrito y dirigido por Rian Johnson se mantiene como la película más polémica de la saga.

Es amada y odiada a partes iguales, con la misma fuerza; no hay otra entrega que cause mayor división entre quienes la aplauden y quienes la abuchean. Y cualquier excusa se convierte en un detonante para una nueva discusión entre los dos bandos. La última prueba es un hilo en Twitter originado por un comentario de Nacho Vigalondo que ha llevado a una conversación donde Johnson ha explicado por qué no hay un salto de eje en 'Los últimos jedi'.

Todo empieza con un tuit (ya borrado) donde un detractor del Episodio VIII afirma que la escena donde Luke Skywalker (Mark Hamill) tira el sable láser, que le acaba de entregar Rey (Daisy Ridley) al principio de la película, es una falta de respeto a la saga y al público. Vigalondo responde dando su opinión, y pasa esto:

Vuelvo sobre esto porque es un tema que me obsesiona. La burla sería que esto pasara al final del arco de Luke y no al comienzo ¿no? Es como si todas las historias que llevamos toda la vida asimilando se hubiesen evaporado de golpe. https://t.co/UD3GDq0wRc — Nacho Vigalondo (@vigalondo) May 19, 2020

Este tipo de queja no ha pasado jamás. Damos por hecho que si al héroe se la suda todo en el primer acto es porque en el tercero va a ser el primero en tirarse a la piscina. Es el sota, caballo y rey. Rian Johnson no está siendo ni remótamente cínico. — Nacho Vigalondo (@vigalondo) May 19, 2020

A mí lo que realmente me preocupa de @rianjohnson es que en una secuencia tan básica se le escape la ley del eje. FLOPEA UN PLANO POR DIOS #notesalteseleje #crossinglineofaction #180° pic.twitter.com/2NKP3UyHbD — Peliculero Porculero 🎬 (@PPorculero) May 20, 2020

Pero si la ley del eje nos la pasamos todos por el ángulo muerto. — Nacho Vigalondo (@vigalondo) May 20, 2020

El director de 'Los últimos jedi' aclara el concepto de la línea del eje

Ok, THIS merits defense: The stage line is for when you’re intercutting singles, not cutting between two two shots. The stage line concept literally doesn’t exist if both actors face the same direction AND you can see their eyes in frame in both sides of the cut. 😏😏 — Rian Johnson (@rianjohnson) May 20, 2020

"Ok, ESTO merece defensa: la línea del eje es para cuando estás intercalando individuos, no cortando entre dos planos. Literalmente, el concepto de línea del eje no existe si ambos actores miran en la misma dirección Y puedes ver sus ojos en el encuadre a ambos lados del corte."

Don't confuse me! I've studied in many filmschools and they always told me not to cross the action line! #careabout180° #elejeeslaley — Peliculero Porculero 🎬 (@PPorculero) May 20, 2020

"¡No me confundas! He estudiado en muchas escuelas de cine y siempre me dijeron que no te saltes la línea del eje!"

Yeah but “the line” literally doesn’t exist in this case. The stage line concept is entirely to keep consistency in the eye lines. But here the actors are not looking at each other. AND because you can see both their eyes in both shots, you’re firmly oriented. — Rian Johnson (@rianjohnson) May 20, 2020

"Sí, pero "la línea" no existe literalmente en este caso. El concepto de la línea del eje solamente es para mantener la coherencia en las líneas visuales. Pero aquí los actores no se están mirando entre ellos. Y como puedes sus ojos en ambos planos, estás firmemente orientado."

All with ❤️ between filmmakers - believe me I get mixed up constantly on set with stage lines, luckily my DP is really really good at keeping track of them or I’d be lost. — Rian Johnson (@rianjohnson) May 20, 2020

"Todo con amor entre cineastas: créeme, me confundo constantemente en el set con las líneas del eje, por suerte mi director de fotografía es muy muy bueno siguiéndolas, si no estaría perdido."

Más allá de debates eternos sobre el salto de eje, la puesta en escena, la coherencia narrativa, soluciones de guion (recordemos que incluso la montadora de 'El despertar de la fuerza' criticó públicamente a Johnson) o fidelidad al espíritu de la historia creada por George Lucas, lo cierto es que 'Los últimos jedi' es una obra especial, y Rian Johnson vuelve a salir reforzado de un nuevo cruce de comentarios en Twitter.

Tanto por tomarse la molestia de explicar, una vez más, su toma de decisiones en el polémico Episodio VIII, como por la forma de hacerlo, desde el respeto y el buen humor.

Es un film que seguirá creando debate y que el tiempo dejará en su lugar. Desde luego, pueden cuestionarse muchos aspectos de 'Los últimos Jedi', no deja de ser una secuela de una franquicia, pero creo que hay escenas como la del final donde Johnson demuestra que ama 'Star Wars' y que la entiende; la esperanza es clave en la saga y deja uno de los momentos más hermosos de la franquicia. Un instante cargado de emoción para cualquiera que haya sido fan de 'Star Wars' desde niño.