Viggo Mortensen volverá a colaborar con Cronenberg en una película de terror y califica de "inexplicable" que nunca hayan nominado al director a un Óscar

David Cronenberg y Viggo Mortensen forman una de nuestras parejas artísticas favoritas. Juntos han hecho 'Una historia de violencia', 'Promesas del Este' o 'Un método peligroso', títulos arriesgados incluso para un cineasta como el canadiense. Ahora el actor afirma que volverán a trabajar juntos en una nueva entrega que podría recuperar la esencia del body horror que consagró al director de 'La mosca'.

Dos amigos

La estrella de 'El señor de los anillos' declaraba hablaba recientemente sobre su futuro con el director de 'Crash'. : "Tenemos algo en mente. Es algo que escribió hace mucho tiempo y nunca consiguió sacarlo adelante. Ahora lo ha refinado y quiere filmarlo. Con suerte, lo haremos este verano. Yo diría, sin revelar la historia, que se remonta un poco a sus orígenes. Es casi como una extraña historia de cine negro. Es perturbador y cercano a sus orígenes, aunque obviamente ha depurado mucho su talento con los años".

Lo cierto es que sería una alegría que Cronenberg volviese a sus orígenes de horror corporal, sobre todo después de haber asegurado hace un par de años que no seguramente no volvería al género. “Probablemente no. Me han ofrecido muchos proyectos y demás, y parecían ser básicamente una repetición de lo que ya había hecho, así que eso no me interesa. El horror es un género que realmente puede ofrecer mucho más que sustos si se realiza con talento, pero creo que yo descubrí que se estaba volviendo algo restrictivo en lugar de liberador. A pesar de todo creo que en todas mis películas aún hay algo de eso, pero realmente no me veo volviendo al género, aunque nunca se sabe".

Mortensen aprovechó también sus declaraciones para reivindicar el trabajo de su amigo director, nunca nominado al Óscar: "Lo que nunca he entendido sobre Cronenberg es que ha estado casi medio siglo haciendo películas, muchas películas realmente buenas. Él es uno de los maestros, ¿verdad? A pesar de eso debe luchar durante años para conseguir una financiación para unas películas que nunca son realmente caras".

"Siempre termina por debajo del presupuesto, o antes de tiempo. No desperdicia dinero. Sus películas no pierden dinero. A veces ganan algo de dinero. Es increíblemente fiable, profesional y creativo. ¿Por qué es tan difícil? No lo entiendo. ¿Por qué David Cronenberg nunca ha sido nominado por la Academia por escribir o dirigir una película? Eso es algo inexplicable para mí, pero así es la vida".

Director y actor colaboraron en tres largometrajes de manera consecutiva entre 2005 y 2011, con lo que no se nos ocurre una mejor manera de celebrar el décimo aniversario de su última colaboración con una nueva película de un director que, por cierto, lleva sin rodar una nueva película desde 2014, año en que entregó 'Maps to the Stars'. Ya va tocando.