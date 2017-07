Voy a empezar a matar gente": los emails de Frank Darabont que explican su despido de 'The Walking Dead'

'The Walking Dead' es una de las pocas series que puede discutir la supremacía de 'Juego de Tronos', pero a lo largo de los años ha tenido que superar varios problemas. El más importante de ellos fue el despido de Frank Darabont, el principal encargado de desarrollar el salto a la pequeña pantalla del cómic de Robert Kirkman. El asunto aún trae cola, ya que demandó a AMC y ahora la cadena ha hecho públicos unos incendiarios emails enviados por el propio Darabont.

La cuestión es que el responsable de 'Cadena perpetua' ('The Shawshank Redemption') reclama 280 millones de dólares a AMC porque considera que el canal no le dio la participación de los beneficios que le correspondía. El contraataque de la cadena ha sido mostrar la actitud de Darabont por aquel entonces, en parte motivada por la inesperada reducción presupuestaria que sufrió la serie en su segunda temporada, pero fue otra sorprendente petición la que inició un camino sin retorno.

En un movimiento nada habitual en una serie de televisión, AMC exigió que todos los guiones de la segunda temporada les fuesen entregados antes de que comenzase el rodaje. Lo habitual en estos casos es ir acabándolos sobre la marcha por el exigente calendario de producción. A partir de ahí todo se complicó y Darabont no dudó en mostrar de forma rotunda su disconformidad con la forma en la que se estaban grabando:

Que os jodan por darme dolores en el pecho por vuestra asombrosa y jodida incompentencia, ceguera hacia la importancia del ritmo y la increíble arrogancia en la falta de respeto a lo que está escrito que habéis exhibido en el set todos los días. Merezco algo mejor que un ataque al corazón porque la gente es demasiado estúpida como para leer el guion y entender las palabras. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con conmigo? Pues únete al operador de la cámara C e iros a buscar otro trabajo que no conlleve joder deliberadamente mi serie escena a escena.

Eso sí, su descontento fue mucho más allá, llegando a acusar de vagos e incompetentes a un par de guionistas, escribiendo lo siguiente tras recibir un par de libretos que no daban la talla: "Si de mí dependiera, no sólo les despediría, les daría caza, les mataría con un ladrillo y luego iría y quemaría sus casas." Vale que la petición de AMC debió causarle mucho estrés y que quizá esos guionistas no dieron la talla, pero seguro que no soy el único que se ha quedado con la boca abierta al leer esto.

Más adelante también pidió que se dejase de hablar de sala de guionistas cuando todo el mundo sabía muy bien que todo dependía exclusivamente de él, llegando a comentar que los showrunners que debían ayudarlo lo único que hicieron fue malgastar cinco meses de su tiempo. Él mismo parecía consciente de la gravedad de lo que decía, pero no tengo muy claro que lo arreglase al intentar explicarlo:

Nunca he sido alguien que grite, pero ahora lo soy. El trabajo hecho en este episodio me ha convertido en ese tipo de persona. Felicidades, todos vosotros habéis conseguido lo que creía imposible. Me habéis convertido en un gilipollas enfurecido. Muchas gracias, cabrones. A todos, sobre todo nuestros directores, será jodidamente mejor mejor que despertéis y prestéis atención o voy a empezar a matar gente y lanzar sus cuerpos por la puerta.

Esto último llegó poco después de otro envío en el que se quejaba de que lo que había rodado el operador de cámara era una mierda que no se podía usar, destacando que había incluso un plano en el que uno de los actores se caía y no aparecía en la imagen. Su enfado fue mayúsculo, tal y como demostró escribiendo lo siguiente -lo hizo en mayúsculas, así que lo vamos a traducir también así-:

¡TENÉIS QUE PRESTAR ATENCIÓN AL JODIDO GUION! ¡HASTA ELEGÍ LAS MALDITAS COMAS POR UNA RAZÓN! ¿POR QUÉ ESTOY TRABAJANDO TAN JODIDAMENTE DURO SI LO ESTÁIS RODANDO DE OTRA FORMA QUE NO FUNCIONA?

En su declaración jurada, Darabont defiende el contenido de los emails como prueba de lo complicado que estaba siendo el trabajo de producción de la segunda temporada de 'The Walking Dead' y que todas y cada una de sus quejas estaban bien motivadas. Estas fueron sus palabras exactas al respecto:

Todos esos emails tienen que ser considerados en su contexto. Fueron enviados durante un intenso y estresante periodo de dos años de trabajo durante el cual estaba luchando como una leona para proteger a la serie de cualquier daño, no solamente en mi nombre, sino, irónicamente, también en nombre de AMC. Todos esos emails fueron enviados porque un "profesional" demostró vagancia, indiferencia o incompetencia que amenaza con hundir el barco. Mi tono fue el resultado del estrés y la magnitud de una crisis extraordinaria. El lenguaje y las hipérboles de mis emails fueron duras, pero también lo eran las circunstancias.

Darabont fue despedido poco después y la serie siguió adelante. Lo que está por decidir es el veredicto de su demanda. Estos temas legales suelen llevar mucho tiempo, así que seguro que nos acabamos enterando de algún trapo sucio más antes de que todo se resuelva.

