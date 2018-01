Woody Allen es acusado de estar "obsesionado con adolescentes" a la luz de unos archivos personales

El nombre de Woody Allen se ha mencionado en numerosas ocasiones desde que en 2017 comenzaron a denunciarse los casos de acoso y abuso sexual en Hollywood. No obstante, el cineasta de 82 años ha logrado mantenerse al margen de las polémicas y estrenar sin problemas su última película, 'Wonder Wheel'.

De hecho, Kate Winslet, llegó a decir que piensa que Allen "en cierto modo, es una mujer". Ahora, The Washington Post publica un artículo donde el escritor Richard Morgan habla de una colección de archivos personales de Allen, guardados en la biblioteca de la Universidad de Princeton desde 1980. Al parecer hay una caja con "56 o 57 archivos personales", borradores y notas que, según Morgan, están "llenos de misoginia" y demuestran una "obsesión por chicas jóvenes".

Uno de los documentos más llamativos es un guion titulado 'The Filmmaker' ("El cineasta") en el que al parecer Allen rendía un particular homenaje a '8 y medio', de su admirado Fellini. El protagonista también se llama Woody Allen y es un insatisfecho director de documentales que además rueda cine porno; está comprometido con una escritora de best sellers pero se enamora de una joven esquizofrénica que conoce mientras rueda en una hospital psiquiátrico.

Al parecer, el borrador fue escrito entre finales de los 60 y principios de los 70, pero su autor lo descartó. El artículo de Morgan incluye un breve extracto de una conversación entre los personajes de Woody y Jennifer, la joven de la que se enamora:

Jennifer: "Parece que hay algo sobre ti que me atrae. Sospecho que eres una persona potencialmente fuerte... muy profunda... y que sufres mucho. Woody: "Yo... ya sabes..." Jennifer: "Algún día serás un gran artista. Está en tus ojos." Woody: "Tienes la mejor cara que he visto en mi vida. Eso es verdad."

Morgan afirma que los archivos están cargados de historias similares, todas incluyendo una "vívida obsesión con jóvenes mujeres y chicas". Hace mención a un relato corto titulado 'Considera a Caplan', donde un hombre de 53 años se enamora de la hija de un vecino, una chica de 17 años; también se refiere a una historia publicada en el New Yorker en 1977, titulada 'El episodio Kugelmass', sobre un hombre de 45 años fascinado con una alumna universitaria.

"Desde el inicio hasta el final, Allen, sencillamente, rezuma misoginia repetidamente. Allen, que ha sido nominado a 24 Óscar, nunca necesitó ideas más allá del hombre lujurioso y su hermosa conquista", escribe Morgan.

Es inevitable acordarse de 'Manhattan', donde un Allen interpretaba a un escritor de 42 años enamorado de una chica de 17 años (Mariel Hemingway), pero es un film de 1979 y los archivos incluyen borradores y notas de los años 60 y 70; la extensa carrera del humorista y cineasta va mucho más allá de historias sobre romances entre un hombre de 40/50 años y una estudiante o una joven menor de edad.

Es la minoría, aunque se sabe que su próxima película, aparentemente titulada 'A Rainy Day in New York', vuelve a tratar una situación similar: Jude Law interpreta a un personaje que mantiene una relación con una modelo menor de edad encarnada por Selena Gomez.

El problema del artículo de Morgan es que se deja llevar por esos archivos de hace décadas, quedando en evidencia que sólo ha visto algunas de las 47 películas escritas y dirigidas por Woody Allen. Opino que es un error extender esas ideas a toda su carrera; simplemente, si ves 'Wonder Wheel', puedes comprobar que la conclusión de Morgan no se sostiene. Y referirse a los premios Óscar parece un desesperado intento por lograr que la Academia de Hollywood ignore el último trabajo de Allen (lo cual creo que sería injusto para Kate Winslet).