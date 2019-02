Woody Allen prepara su regreso con otra película ambientada en España

En Hollywood no le quieren así que Woody Allen ha decidido volver a Europa. Y más concretamente a España, donde ya rodó 'Vicky Cristina Barcelona' (2008). Según informa el NYTimes, el cineasta prepara un nuevo proyecto con Mediapro, que además de la cinta mencionada ya produjo 'Midnight in Paris' (2011), el mayor éxito de taquilla de Allen.

Al parecer, el trabajo ya ha comenzado y están buscando localizaciones pero más allá de esto no hay información sobre el guion. Allen siempre se ha caracterizado por mantener un estricto secretismo en torno a sus proyectos y este no es una excepción. Tampoco hay nombres en el reparto. Me surge enseguida el de Javier Bardem, uno de los pocos actores que han salido en defensa del director tras el estallido del #MeToo, no sería de extrañar que volviesen a colaborar.

Considerando que la última película de Woody Allen, 'A Rainy Day in New York', sigue secuestrada por Amazon (Allen ha demandado por incumplimiento de contrato) y que tuvo que detener su incansable ritmo de trabajo por primera vez en 35 años, debido a que la industria norteamericana le ha dado la espalda, llama la atención que Mediapro le esté proporcionando la oportunidad que no encuentra en su país.

La compañía española ha aportado este comunicado sobre la noticia, donde se lavan las manos sobre el (reiniciado) escándalo de abuso sexual que ha provocado su breve etapa de inactividad: "Tenemos una relación de 10 años con el Sr. Allen y, como todos los proyectos que producimos, juzgamos al creador por su trabajo. Todos nuestros proyectos tienen una personalidad única, y apoyamos toda clase de voces artísticas e ideas, y continamos comprometidos con producir proyectos bien definidos y creativos para públicos de todos el mundo".

Mientras esperamos que arranque esa enigmática película española, y con la esperanza de que Amazon decida sacar del cajón ese largometraje inédito, lo último que hemos visto de Allen es 'Wonder Wheel' (2017), un encantador e intenso drama apoyado en una formidable interpretación de Kate Winslet.