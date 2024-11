Tan buena como 'Reacher'. La serie de espías que acaba de estrenar su temporada 2 y muy poca gente la conoce

En lo que esperamos con ansias la temporada 3 de una de las grandes series de acción de la actualidad, 'Reacher', bien podemos calmar el gusanillo con una buena dosis de tipos duros. Un potente thriller de espías que acaba de regresar con una nueva entrega.

No, no me refiero desde luego a la nueva entrega del espíaverso 'Citadel' sino a 'The Old Man', cuya temporada 2 acaba de aterrizar al completo en Disney+ tras su emisión semanal en el canal estadounidense FX. Ocho episodios que harán de nuevo las delicias a los aficionados del género.

Protagonizada por Jeff Bridges y John Lithgow, la serie está basada en la novela homónima de Thomas Perry y nos lleva por la historia de un antiguo operativo de la CIA que se ve obligado a esconderse cuando mata a un intruso que irrumpe en su casa. Este será perseguido por Harold, director asistente del FBI y con quien comparte un pasado común en Afganistán.

Sin entrar en detalles, en esta temporada 2 cambian las tornas y pondrá a los protagonistas en modo venganza y rescate de Emily (Alia Shawkat), secuestrada por un poderoso líder tribal afgano, interpretado por Navid Negahban.

Viejos matones

Creada por Jonathan E. Steinberg y Robert Levine, el reparto principal de la serie se completa con Jacqueline Antaramian como Khadija, la hermana de Hamzad; Amy Brenneman como Zoe McDonald y Gbenga Akinnagbe como Julian Carson, entre otros.

Esta temporada 2 cuenta con ocho episodios, dirigidos por Steve Boyum y Uta Briesewitz, entre otros. En esta ocasión, además, Steinberg es el showrunner en solitario.

En Espinof | Las 11 mejores series y películas basadas en obras de John LeCarré

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024