'Deadpool y Lobezno' ya tiene fecha de estreno en Disney+ tras su enorme éxito en cines. Cuándo podremos ver gratis en streaming la película de Marvel con Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Disney acaba de resolver la última gran duda que quedaba sobre 'Deadpool y Lobezno': la arrolladora película de Marvel ya tiene fecha de estreno en streaming. Será el próximo 12 de noviembre cuando los suscriptores de Disney+ podrán verla en la plataforma sin coste adicional.

Arrollando

Tras recaudar la friolera de 1.337 millones de dólares, lo cual la convierte en una de las 20 películas más taquilleras de todos los tiempos, estaba claro que había llegado el momento de seguir exprimiendo la aventura protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman por otra vía. Y para anunciar su lanzamiento en streaming se ha optado por una imagen de lo más curiosa:

Recordemos que 'Deadpool y Lobezno' también destronó a 'Joker' para convertirse en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos. Un récord que a priori debería mantener durante bastante tiempo, ¿quizá hasta la llegada de la próxima aventura del mercenario bocazas? Ya veremos.

Por ahora ya se habla de que Disney está interesada en hacer un 'Deadpool 4', pero todavía no hay nada confirmado. No obstante, el estudio estaría cometiendo un error histórico de no seguir contando con este personaje y la única duda está en saber cuándo se anunciará y cómo encajará en el futuro del universo cinematográfico de Marvel.

