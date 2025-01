Disney+ acaba de estrenar por sorpresa la serie con uno de los giros más locos que veremos este 2025

Sin duda, y así lo reflejé, la reunión del creador de 'This is Us', Dan Fogelman, y el coprotagonista de dicha serie Sterling K. Brown en un thriller político hacía de 'Paradise' una de las ficciones televisivas más esperadas de este 2025. Y fijaos si lo saben en Disney+ y Hulu (en EE.UU.) que la plataforma acaba de adelantar por sorpresa su estreno.

Si bien estaba programado que mañana, 28 de enero, pudiéramos ver los tres episodios inaugurales de la serie, desde la plataforma han decidido lanzar ya el primer capítulo. Un primer capítulo que ya ofrece uno de los mayores giros sorpresa que veremos este 2025. Al menos de momento.

No me voy a meter en spoilers (de hecho, está marcado como "no revelar" hasta bien entrada la tarde de mañana 28) pero tengo la sensación de que esto es un factor determinante cara a que desde Disney hayan decidido preestrenar 'Paradise'. Entre que las críticas han sido bastante positivas, que ya de por sí tiene gente potente detrás y delante de las cámaras y este loco giro, la plataforma espera que mañana devoremos los siguientes episodios de la serie.

De presidentes y melocotones

Tal como revelaban los tráilers, 'Paradise' nos lleva a una tranquila comunidad habitada por algunas de las personas más influyentes del mundo. Todo explota cuando aparece asesinado un presidente de Estados Unidos, interpretado por James Marsden y uno de los sospechosos es el jefe de seguridad, encarnado por Sterling.

Junto a Marsden y Sterling, la serie cuenta en su reparto con Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Michelle Meredith, Cassidy Freeman Gerald McRaney, Krys Marshall, Charlie Evans y Jon Beavers, entre otros.

Más allá del giro, por lo poco que he podido ver (tengo pendiente el visionado de la mitad de esta primera temporada), esta serie merece la pena. El guion de Fogelman es bastante sólido y se mueve entre presente y pasado para construir una intriga bastante interesante. Ahora habrá que ver si la jugada les funciona a Disney+ y la serie se convierte en el éxito absorbente que quieren.

