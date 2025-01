El thriller político de Liam Neeson se estrena al fin en streaming. Una vuelta a sus tiempos dorados y dura poco más de hora y media

Para todo el que sea o haya sido fan en algún momento de la trayectoria de Liam Neeson como héroe de acción los últimos años se deben haber sentido como una travesía en el desierto. Una colección bastante abultada de títulos entre lo olvidable y lo aborrecible donde se estira todo lo posible el concepto “producción directa a vídeo”.

No es que Neeson haya entregado siempre trabajos esenciales en este terreno, pero siempre encontraba la manera de estar en un equilibrio sostenible. Alguna película que destacase para compensar la anterior más pobre. Últimamente hemos tenido mucho de lo último, hasta que tuvo que llegar ‘En tierra de santos y pecadores’ (’In the Land of Saints and Sinners’) casi como el maná.

Una tierra en conflicto

Probablemente sea exagerado hablar en esos términos, pero lo cierto es que este thriller irlandés y político es de lo mejor que ha dado Neeson últimamente, y no es decir poco aunque lo parezca. Junto a Kerry Condon en el reparto y Robert Lorenz en la dirección hace un explosivo trabajo que ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Aquí da vida a Finbar Murphy, un antiguo asesino a sueldo que decide refugiarse en un pequeño pueblo costero de Irlanda durante la década de los 70. Una época de gran convulsión, con el IRA desatando el caos terrorista en la isla. De allí salen un grupo que acude al pueblo para esconderse, poniendo en peligro a los vecinos y llevando a Finbar a cuestionarse si desvelar su identidad secreta.

Neeson regresa a sus raíces irlandesas en un momento clave para el cine en el país isleño, donde proliferan nuevas voces y se trata de explorar temas históricos como el terrorismo del IRA. Esto atraviesa una película que no tiene la textura o sofisticación de una miniserie como ‘No digas nada’, pero que quiere abordar frontalmente la violencia.

‘En tierra de santos y pecadores’: Neeson con empuje

Siendo además un thriller marca de la casa de Neeson, es inevitable que las cuestiones sobre violencia terminen reducidas en pos del espectáculo más explosivo. Aun así, el empuje por tratar el tema da más contundencia e interés con respecto a la película media que el actor lleva protagonizando.

Pero no es su único mérito, ya que es capaz de montar alrededor un efectivo grupo de secundarios, aprovechar bien esa particular atmósfera de la Irlanda rural y hace una acción potente a la que es difícil poner peros serios. Si es de los mejores thrillers de Neeson es objeto de debate, pero desde luego ha puesto un esfuerzo que hacía tiempo que no se veía.

