Meses después de un paso discreto pero exitoso en cines, se estrena en Disney+ una cálida película sobre bellas relaciones inesperadas

El cine es en ocasiones un interesante refugio donde ver la conexión humana nos hace tener también dicha conexión interna, aunque parte de nosotros sea consciente de la ficción. Emplear unas maneras de narración sentimental y acogedora puede ser material de éxito, a lo cuál aspiraba una película como ‘Rental Family (Familia de alquiler)’.

Contrate a un amigo

No tuvo un revuelo excesivo a pesar de críticas más o menos positivas y una historia y tono proclives a tener buen boca oreja, aunque funcionó lo suficiente para cubrir su inversión. Brendan Fraser saca su lado de gigante amable en esta dramedia de identidad partida que ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

Consiguió tener un anuncio de bastante éxito en Japón que le llevó a mudarse a un país del que apenas conocía el idioma, pero las cosas no han ido especialmente bien para Phillip. Motivo por el cuál tiene que llevar sus talentos como actor hacia una peculiar empresa cuyos servicios consisten en proporcionar servicios de suplente como miembro familiar o amigo para clientes que los necesitan.

Buenos sentimientos en situaciones con un poco de doble filo, aplicados todo a una historia que evoca en no pocas cosas a ‘Lost in Traslation’. Pero ‘Rental Family’ se aleja deliberadamente de ser tan poética y explora diferentes situaciones donde este actor cubre un rol significativo para otras personas que no están todavía preparadas para lidiar con una situación.

La película de Hikari aspira tanto a ser un pequeño bálsamo para el alma que a veces se olvida de intentar algo más que plantear las situaciones y hacer que Fraser haga una mueca pertinente. Su falta de complicación se vuelve en ocasiones en su contra, con una dirección escueta para un guion que necesitaba unas cuantas vueltas.

Es un buen paradigma de un cine inofensivo que, sumado a sus ideas de la representación o la actuación como elemento sanador para el espectador, debería haberla propulsado quizá hacia el Oscar, sobre todo teniendo a un actor querido y consagrado como Fraser. No cuajó, aunque eso no tiene que jugar en contra para que la película sea vista ahora en streaming.

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