"No trata para nada sobre joder al patriarcado". La actriz de 'Predator: La presa' rechaza la idea de que la película sea muy woke

La precuela 'Predator: la presa' (Prey, 2022) de Dan Trachtenberg, ha recibido una respuesta generalmente positiva tanto de los críticos como de los fans, pero también hubo una minoría de espectadores que dijeron que la película era "demasiado Woke", porque presenta a una guerrera solitaria e inexperta que se enfrenta a una máquina de matar alienígena.

"La gente no tiene ni idea sobre la historia de los nativos y punto".

La estrella Amber Midthunder ha rechazado la idea de que 'La presa' sea muy woke, un término acuñado para definir casi todo lo que se considera que está impulsando algún tipo de agenda o que incluye "diversidad forzada" en estos días, hasta el ridículo da usarse si una película presenta a una mujer en un papel principa. En el caso de Prey, el problema principal es que ella es la única guerrera de la película que se enfrenta cara a cara con una máquina de matar alienígena y sale victoriosa con apenas un rasguño.

Pero viendo la película, Naru recibe mucha ayuda de su hermano y otros en el camino, y Midthunder ha abordado la polémica en una entrevista con People

"Creo que mucha gente pensó que nuestra película sería una especie de historia súper woke sobre joder al patriarcado, y no se trata de eso en absoluto. No es una chica que desafía lo que los hombres dicen que puede y no puede hacer. Es literalmente una persona que se siente llamada a hacer algo y las personas que la conocen no creen que esa sea su vocación. Eso es mucho más personal y creo que creo que, como personaje, es más difícil de tratar que cualquier otra cosa".

Aunque no se sabe que la tribu de Naru, los comanches, hayan tenido grandes guerreras destacadas, no hay evidencia tampoco de que no las hayan tenido, sobre lo que Midhunder añade: