Rosario Dawson afirma que 'The Punisher' volverá: John Bernthal podría ser de nuevo el asesino de Marvel en Disney+ junto a 'Daredevil'

Antes de 'Caballero Luna' o 'She-Hulk: abogada Hulka', la casa de los héroes de Marvel estaba en Netflix. La estrella fue 'Daredevil', que ahora tendrá su regreso al universo, pero una de las series más populares de la plataforma fue 'The Punisher'. Ahora, tres años después de que terminara, la actriz Rosario Dawson, ha revelado que está "ocurriendo de nuevo".

Dawson reveló la noticia durante un panel en Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2) este fin de semana. No dijo mucho para confirmar nada, pero Dawson no es una fuente cualquiera, interpretó a Claire Temple en la mayoría de las series de Netflix Marvel, incluidas 'Daredevil', 'Luke Cage' y 'The Defenders', como la versión de Netflix del personaje de Marvel "enfermera nocturna". Sin embargo, no apareció en 'The Punisher', y la actriz reconoció que quiere cambiar eso y aparecer en la potencial nueva serie.

Dawson afirmó estar esperando participar de lo que se viene en el futuro del personaje. Además de comentar cómo descubrió que todo esto estaba regresando a Marvel Studios:

“No había escuchado ese anuncio, pero ayer descubrí que The Punisher estaba volviendo a suceder. Entonces, siento que es mi segunda oportunidad, porque ese es el único programa en el que no estuve y amo a Jon Bernthal. Entonces, hagamos que pase colectivamente, muchachos.“

Dawson dejó caer que el personaje volvería en un proyecto propio, pero no se sabe si como una nueva temporada del personaje o un reboot, aunque lo más seguro es que siga el camino de los personajes ya vistos en el MCU como 'Daredevil' o 'Kingpin', con pequeñas apariciones que van abriendo la presencia de los mismos hasta que acaban en su propio camino. Veremos si hay una confirmación oficial próxima.